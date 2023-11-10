У пережившего инсульт Юрия Соломина развилась деменция

По данным телеграм-канала, из-за нарушения кровообращения в мозге 88-летний артист дезориентирован в пространстве, а его речь и движения заторможены. Он не понимает, как оказался в больнице, а также не может вспомнить некоторые события из жизни. В настоящее время Юрий Мефодьевич находится в реанимации. Состояние театрального педагога оценивается как тяжёлое, врачи пока не решаются перевести его в обычную палату.