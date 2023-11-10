У пережившего инсульт Юрия Соломина развилась деменция
Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Деменция развилась у народного артиста СССР и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина, пережившего инсульт. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, из-за нарушения кровообращения в мозге 88-летний артист дезориентирован в пространстве, а его речь и движения заторможены. Он не понимает, как оказался в больнице, а также не может вспомнить некоторые события из жизни. В настоящее время Юрий Мефодьевич находится в реанимации. Состояние театрального педагога оценивается как тяжёлое, врачи пока не решаются перевести его в обычную палату.
Напомним, о госпитализации Юрия Соломина стало известно 6 ноября — он попал в больницу с инсультом. Как сообщили в Государственном академическом Малом театре, до этого артист упал в обморок. Позже директор театра Тамара Михайлова подтвердила данные об инсульте, отметив, что Соломин чувствует себя уже намного лучше. Однако, несмотря на улучшения, у него парализовало левую сторону тела.