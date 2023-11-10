Напавшей на омоновца фанатке Zero People грозит до пяти лет тюрьмы

Против буйной фанатки группы Zero People, которая ударила ногой омоновца, будет возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Как пишет SHOT , теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время 50-летняя москвичка Наталья А. всё ещё находится в полицейском участке, где даёт объяснения насчёт своего поведения. По информации телеграм-канала, женщина является давней поклонницей рока, в том числе проектов Александра Красовицкого Animal ДжаZ и Zero People. В Санкт-Петербург она приехала специально ради концерта кумиров, но выступление сорвали силовики. После этого расстроенная Наталья набросилась на омоновца, назвав его вдогонку тварью.