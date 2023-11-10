Напавшей на омоновца фанатке Zero People грозит до пяти лет тюрьмы
SHOT: Против фанатки Zero People, которая ударила омоновца, заведут дело
Задержанная на концерте группы Zero People Наталья А. Обложка © Telegram / SHOT
Против буйной фанатки группы Zero People, которая ударила ногой омоновца, будет возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Как пишет SHOT, теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Не попавшая на концерт группы Zero People разъярённая фанатка напала на омоновца. Видео © LIFE
В настоящее время 50-летняя москвичка Наталья А. всё ещё находится в полицейском участке, где даёт объяснения насчёт своего поведения. По информации телеграм-канала, женщина является давней поклонницей рока, в том числе проектов Александра Красовицкого Animal ДжаZ и Zero People. В Санкт-Петербург она приехала специально ради концерта кумиров, но выступление сорвали силовики. После этого расстроенная Наталья набросилась на омоновца, назвав его вдогонку тварью.
Напомним, вечером 9 ноября сотрудники ОМОНа сорвали тайный концерт российского дуэта Zero People в петербургском клубе "Космонавт". Всё из-за антироссийских высказываний лидера группы Александра Красовицкого (фронтмен Animal JazZ). Силовики проверили документы у зрителей, а также побеседовали с Красовицким и его напарником Александром Заранкиным. При этом одна из посетительниц концерта возмутилась испорченному вечеру, из-за чего набросилась на омоновца. В итоге женщину задержали. А спустя несколько часов группа Zero People вышла на связь и сообщила, что сорванный концерт в Петербурге пройдёт в другой день.