ОМОН сорвал тайный концерт группы Zero People в Петербурге за минуты до начала

В петербургском клубе "Космонавт" сотрудники ОМОНа сорвали концерт российского дуэта Zero People — за минуты до начала на площадку пришли силовики. По данным SHOT, поводом для этого послужили антироссийские высказывания лидера коллектива Александра Красовицкого, который вспомнил про свой сайд-проект после того, как сорвался тур группы Animal ДжаZ.

ОМОН сорвал концерт группы Zero People в Петербурге за минуты до начала. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщает телеграм-канал, силовики намерены проверить документы у всех зрителей и отправить их домой. Причём в самом клубе до последнего скрывали, что сегодня там будет выступление Zero People. Лидер общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев заявил, что представители площадки за несколько часов до начала концерта сообщали, что у них выходной и никаких выступлений не планируется.

ОМОН сорвал концерт группы Zero People в Петербурге за минуты до начала. Фото © Telegram / SHOT

Сам Zero People также не спешил раскрывать место концерта — в группе боялись, что их тур будет сорван. Тем временем силовики общаются с Красовицким и его напарником Александром Заранкиным, пытаясь выяснить их позицию по поводу специальной военной операции (СВО) и России.

Кроме того, Zero People проверяют на мошенничество. На концерт группа продавала VIP- и супер-VIP-билеты за 3000 и 4500 рублей, однако никаких преимуществ они не давали. При этом обычные стоили 2000. Предполагалось, что по более дорогим билетам зрители смогут попасть в зал через отдельный вход и будут сидеть на более удобных местах. Но их обладатели столкнулись с разочарованием: люди стояли в очереди с теми, кто купил обычный билет, а места для них были слишком далеко от сцены. При этом Красовицкий хотел заработать не только на этом: все зрители могли приобрести книги с его автографом и другой мерч Zero People.