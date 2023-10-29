Общественники призвали отменить концерты Zero People из-за высказываний лидера группы Красовицкого
Общественники требуют отменить концерты группы Zero People в России
Общественники требуют отменить все выступления музыканта Александра Красовицкого в России. До этого уже был сорван тур его группы Animal ДжаZ из-за антироссийских высказываний вокалиста. Теперь того же самого хотят добиться и для коллектива Zero People (сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ). Об этом сообщает SHOT.
Уточняется, что тур коллектива запланирован на ноябрь. Музыканты собираются выступить в 17 городах. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ярославль и другие. Даты мероприятий известны, но места их проведения не раскрываются, поскольку у группы есть опасения, что туда могут прийти полицейские или общественники. Активисты обратились в Минкульт, Следком и к силовикам с требованием отменить выступления Zero People.
Напомним, летом этого года группу Animal ДжаZ и её лидера Александра Красовицкого потребовали признать иноагентами и отменить их концерты в РФ из-за антироссийских высказываний вокалиста. Музыканты ранее называли Россию "токсичной" и "абьюзерской", а также в знак протеста пели песню украинской группы "Океан Эльзы". После скандала некоторые площадки стали отменять концерты Animal ДжаZ и сайд-проекта Zero People.