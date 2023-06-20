В России отменили концерты Zero People после скандала с песней "Океана Эльзы"

В Хабаровске и Владивостоке после жалоб общественников были отменены концерты группы Zero People (сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ) 15 июня и 18 июня соответственно. Коллектив извинился перед фанатами и объяснил отмену выступлений "техническими сложностями".

"Возврат денежных средств будет произведён на банковскую карту автоматически в течение 14 рабочих дней, дополнительно оформлять ничего не нужно. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на встречу в следующем году!" — сказано в официальном паблике группы во "Вконтакте".

Отмена концерта может быть связана с тем, что участники общественного движения "Зов народа" потребовали проверить музыкантов на иноагентство. Активисты обратились в СК РФ и Минкультуры с просьбой проверить деятельность фронтмена Александра Красовицкого. По их данным, музыкант с коллегами называли Россию "токсичной" и "абьюзерской" и в знак протеста пели песню украинской группы "Океан Эльзы".