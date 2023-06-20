В России отменили концерты Zero People после скандала с песней "Океана Эльзы"
Концерты Zero People на Дальнем Востоке отменили после жалобы общественников
Фото © VK / Zero People
В Хабаровске и Владивостоке после жалоб общественников были отменены концерты группы Zero People (сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ) 15 июня и 18 июня соответственно. Коллектив извинился перед фанатами и объяснил отмену выступлений "техническими сложностями".
"Возврат денежных средств будет произведён на банковскую карту автоматически в течение 14 рабочих дней, дополнительно оформлять ничего не нужно. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства и надеемся на встречу в следующем году!" — сказано в официальном паблике группы во "Вконтакте".
Отмена концерта может быть связана с тем, что участники общественного движения "Зов народа" потребовали проверить музыкантов на иноагентство. Активисты обратились в СК РФ и Минкультуры с просьбой проверить деятельность фронтмена Александра Красовицкого. По их данным, музыкант с коллегами называли Россию "токсичной" и "абьюзерской" и в знак протеста пели песню украинской группы "Океан Эльзы".
Ранее в Казахстане из-за природных пожаров отменили концерт группы "Би-2". К принятому решению фанатов попросили отнестись с пониманием. После начала спецоперации солист группы "Би-2" Егор Бортник* (Лёва) занял проукраинскую позицию и пообещал, что никогда не вернётся в Россию. А своих бывших сограждан он назвал "животными с условными рефлексами". В конце мая 2023 года Минюст РФ признал его иностранным агентом.
* Признан иностранным агентом.