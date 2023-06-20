В Казахстане отменили концерт "Би-2"

В казахстанском Семее из-за природных пожаров и "по многочисленным просьбам общественности" отменили концерт российской рок-группы "Би-2", сообщили в пресс-службе многофункционального культурно-спортивного комплекса "Арена".

"Дорогие земляки! В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный 21 июня в МКСК "Арена", отменяется", — говорится в опубликованном сообщении.

Там попросили с пониманием отнестись к принятому решению.

После начала спецоперации солист группы "Би-2" Егор Бортник* (Лёва) занял проукраинскую позицию и пообещал, что никогда не вернётся в Россию. А своих бывших сограждан он назвал "животными с условными рефлексами". В конце мая 2023 года Минюст РФ признал его иностранным агентом.