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20 июня, 05:31

В Казахстане отменили концерт "Би-2"

В Казахстане из-за природных пожаров отменили концерт группы "Би-2"

В казахстанском Семее из-за природных пожаров и "по многочисленным просьбам общественности" отменили концерт российской рок-группы "Би-2", сообщили в пресс-службе многофункционального культурно-спортивного комплекса "Арена".

"Дорогие земляки! В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы "Би-2", запланированный 21 июня в МКСК "Арена", отменяется", говорится в опубликованном сообщении.

Там попросили с пониманием отнестись к принятому решению.

"Мне сегодня так икалось": Как Лёва подставил бизнес группы "Би-2" на 100 млн

"Мне сегодня так икалось": Как Лёва подставил бизнес группы "Би-2" на 100 млн

После начала спецоперации солист группы "Би-2" Егор Бортник* (Лёва) занял проукраинскую позицию и пообещал, что никогда не вернётся в Россию. А своих бывших сограждан он назвал "животными с условными рефлексами". В конце мая 2023 года Минюст РФ признал его иностранным агентом.

Напомним, природные пожары вспыхнули на востоке Казахстана 10 июня, известно о 14 погибших. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования казахскому лидеру Касыму-Жомарту Токаеву. Последний наградил борцов со стихией, не вернувшихся домой, орденами "Курмет" ("Почёт") за мужество и самоотверженность.

* Признан иностранным агентом.

Обложка ©

Олег Бухарев / ТАСС

Матвей Константинов
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