Токаев наградил погибших при пожаре на востоке Казахстана орденом "Курмет"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил погибших в масштабном пожаре на востоке страны орденом "Курмет" ("Почёт") за мужество и самоотверженность. Президент страны подписал соответствующий указ.

Согласно заявлению пресс-службы главы государства, он наградил, в частности, инспекторов по охране территорий, лесных пожарных и водителей.