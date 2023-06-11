Токаев наградил погибших при пожаре на востоке Казахстана орденом "Курмет"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил погибших в масштабном пожаре на востоке страны орденом "Курмет" ("Почёт") за мужество и самоотверженность. Президент страны подписал соответствующий указ.
Согласно заявлению пресс-службы главы государства, он наградил, в частности, инспекторов по охране территорий, лесных пожарных и водителей.
Лайф напоминает, что 10 июня на востоке Казахстана, в Абайской области, вспыхнули лесные пожары. Едкое пламя быстро распространилось и унесло жизни 14 человек. Соболезнования казахскому коллеге выразил президент РФ Владимир Путин. 12 июня в Казахстане объявлен днём общенационального траура.
ТАСС / Пресс-служба президента Республики Казахстан