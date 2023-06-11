Токаев жёстко прилюдно отчитал чиновника после гибели людей при пожаре

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отчитал вице-министра по ЧС Марата Кульдикова из-за лесных пожаров в Абайской области, в результате которых погибло 14 человек. Видео опубликовала пресс-служба лидера республики.

Токаев отчитал вице-премьера по ЧС в Казахстане. Видео © Telegram / Aqorda

"Мы потеряли 14 человек, вы что, шутите, что ли? Причём при исполнении служебных обязанностей", — сказал он.

Токаев, отчитывая вице-министра, отметил в его работе множество упущений, отсутствие оперативности и сопричастность пожару в лесах. Причём Кульдиков сам докладывал, что поздно прибыл на место происшествия. Президент недоволен работой областных исполнительных органов.