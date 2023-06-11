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11 июня, 14:07

Токаев жёстко прилюдно отчитал чиновника после гибели людей при пожаре

Токаев сделал выговор вице-министру по ЧС после лесных пожаров в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отчитал вице-министра по ЧС Марата Кульдикова из-за лесных пожаров в Абайской области, в результате которых погибло 14 человек. Видео опубликовала пресс-служба лидера республики.

Токаев отчитал вице-премьера по ЧС в Казахстане. Видео © Telegram / Aqorda

"Мы потеряли 14 человек, вы что, шутите, что ли? Причём при исполнении служебных обязанностей", — сказал он.

Токаев, отчитывая вице-министра, отметил в его работе множество упущений, отсутствие оперативности и сопричастность пожару в лесах. Причём Кульдиков сам докладывал, что поздно прибыл на место происшествия. Президент недоволен работой областных исполнительных органов.

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Напомним, вчера на востоке Казахстана, в Абайской области, вспыхнули лесные пожары. Едкое пламя быстро распространилось и унесло жизни 14 человек. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования своему казахскому коллеге. Российский лидер выразил уверенность, что трагические последствия будут преодолены, а пострадавшие территории вернутся к нормальной жизни.

Обложка ©

Telegram / Aqorda

Светлана Оперук
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