Токаев жёстко прилюдно отчитал чиновника после гибели людей при пожаре
Токаев сделал выговор вице-министру по ЧС после лесных пожаров в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отчитал вице-министра по ЧС Марата Кульдикова из-за лесных пожаров в Абайской области, в результате которых погибло 14 человек. Видео опубликовала пресс-служба лидера республики.
Токаев отчитал вице-премьера по ЧС в Казахстане. Видео © Telegram / Aqorda
"Мы потеряли 14 человек, вы что, шутите, что ли? Причём при исполнении служебных обязанностей", — сказал он.
Токаев, отчитывая вице-министра, отметил в его работе множество упущений, отсутствие оперативности и сопричастность пожару в лесах. Причём Кульдиков сам докладывал, что поздно прибыл на место происшествия. Президент недоволен работой областных исполнительных органов.
Напомним, вчера на востоке Казахстана, в Абайской области, вспыхнули лесные пожары. Едкое пламя быстро распространилось и унесло жизни 14 человек. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования своему казахскому коллеге. Российский лидер выразил уверенность, что трагические последствия будут преодолены, а пострадавшие территории вернутся к нормальной жизни.
Telegram / Aqorda