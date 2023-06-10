Путин выразил соболезнования Токаеву из-за лесных пожаров в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву в связи с лесными пожарами на востоке страны, унёсшими жизни 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни", — говорится в обращении Путина.