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10 июня, 14:47

Путин выразил соболезнования Токаеву из-за лесных пожаров в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву в связи с лесными пожарами на востоке страны, унёсшими жизни 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни", говорится в обращении Путина.

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Напомним, в Абайской области Казахстана бушуют лесные пожары. По последним данным, погибло 14 человек. Их личности устанавливаются.

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Telegram / МЧС РК

Матвей Константинов
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