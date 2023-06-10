14 человек стали жертвами разрушительного лесного пожара в Казахстане
В результате лесных пожаров в Абайской области Казахстана погибло 14 человек
Лесные пожары на востоке Казахстана унесли уже 14 жизней. Спасатели обнаружили тела 11 погибших в ходе тушения возгорания в Абайской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
Сотрудники МЧС Казахстана борются с лесным пожаром в Абайской области. Видео Telegram / МЧС Казахстана
"По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела ещё 11 погибших. Устанавливаются их личности", — говорится в сообщении.
Ранее были найдены тела трёх пропавших сотрудников лесхоза.
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Лайф сообщал, что в Нью-Йорке выявили худшее за 63 года загрязнение воздуха из-за лесных пожаров в Канаде. Город заволокло токсичным дымом, местные жители опубликовали в соцсетях фото марсианских пейзажей.
Telegram / МЧС Казахстана