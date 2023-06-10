14 человек стали жертвами разрушительного лесного пожара в Казахстане

Лесные пожары на востоке Казахстана унесли уже 14 жизней. Спасатели обнаружили тела 11 погибших в ходе тушения возгорания в Абайской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сотрудники МЧС Казахстана борются с лесным пожаром в Абайской области. Видео Telegram / МЧС Казахстана

"По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела ещё 11 погибших. Устанавливаются их личности", — говорится в сообщении.

Ранее были найдены тела трёх пропавших сотрудников лесхоза.