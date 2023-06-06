Наиболее сложная ситуация в связи с затоплениями в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС складывается в городе Алёшки. Об этом сообщил во вторник председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.

Алёшки — город – спутник Херсона — оказался затоплен почти полностью, а организовать эвакуацию из него очень сложно. Видео © Telegram / Андрей Алексеенко

Алёшки — это четвёртый по величине город Херсонской области. Его площадь — чуть более 60 квадратных километров, а численность населения до начала специальной военной операции составляла порядка 25 тысяч человек. Сейчас город затоплен почти полностью.

"Самая сложная ситуация сейчас в Алёшках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны — крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов. Эвакуация людей из затопленных Алёшек возможна только на спецтехнике. Направляем в Алёшки все свободные грузовики высокой проходимости — "Уралы" и КамАЗы. Из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС", — сообщил Алексеенко.