Опубликовано видео из города, поглощённого двумя стихиями после теракта на Каховской ГЭС
Власти Херсонской области заявили, что наиболее сложная ситуация складывается в городе Алёшки
Город Алёшки в Херсонской области власти признали одним из наиболее пострадавших после прорыва плотины Каховской ГЭС. Видео © Telegram / Андрей Алексеенко
Наиболее сложная ситуация в связи с затоплениями в Херсонской области после прорыва плотины Каховской ГЭС складывается в городе Алёшки. Об этом сообщил во вторник председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своём телеграм-канале.
Алёшки — город – спутник Херсона — оказался затоплен почти полностью, а организовать эвакуацию из него очень сложно. Видео © Telegram / Андрей Алексеенко
Алёшки — это четвёртый по величине город Херсонской области. Его площадь — чуть более 60 квадратных километров, а численность населения до начала специальной военной операции составляла порядка 25 тысяч человек. Сейчас город затоплен почти полностью.
"Самая сложная ситуация сейчас в Алёшках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны — крупные лесные пожары после артобстрелов нацистов. Эвакуация людей из затопленных Алёшек возможна только на спецтехнике. Направляем в Алёшки все свободные грузовики высокой проходимости — "Уралы" и КамАЗы. Из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС", — сообщил Алексеенко.
Лесные пожары на выезде из той части Алёшек, которая уцелела от потопа. Видео © Telegram / Андрей Алексеенко
Напомним, в результате ночных ударов ВСУ по территории Херсонской области оказалась разрушена Каховская гидроэлектростанция. На ней начался неконтролируемый сброс воды, из-за чего и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. В Новокаховском городском округе введён местный режим чрезвычайной ситуации, идёт эвакуация из нескольких городов и сёл.