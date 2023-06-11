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11 июня, 09:45

В Казахстане объявлен общенациональный траур

Токаев объявил 12 июня днём общенационального траура после лесных пожаров

<p>Лесной пожар в Абайской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/aqorda_resmi/9404" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aqorda</a></p>

Лесной пожар в Абайской области. Обложка © Telegram / Aqorda

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днём общенационального траура по погибшим в результате лесного пожара в Абайской области. Об этом сообщила его пресс-служба.

Глава республики провёл встречу с семьями, родными и близкими работников лесного хозяйства, которые погибли при масштабном пожаре в природном резервате "Семей-орманы". Он назвал произошедшее большой трагедией и выразил соболезнования, отметив, что вся необходимая поддержка — финансовая или какая-либо другая помощь — будет оказана.

"Этот понедельник я объявляю днём общенационального траура. Мы будем скорбеть вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства", — заявил Токаев.

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Напомним, вчера на востоке Казахстана, в Абайской области, вспыхнули лесные пожары. Едкое пламя быстро распространилось и унесло жизни 14 человек. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования своему казахскому коллеге. Российский лидер выразил уверенность, что трагические последствия будут преодолены, а пострадавшие территории вернутся к нормальной жизни.

Николь Вербер
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