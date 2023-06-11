В Казахстане объявлен общенациональный траур

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днём общенационального траура по погибшим в результате лесного пожара в Абайской области. Об этом сообщила его пресс-служба.

Глава республики провёл встречу с семьями, родными и близкими работников лесного хозяйства, которые погибли при масштабном пожаре в природном резервате "Семей-орманы". Он назвал произошедшее большой трагедией и выразил соболезнования, отметив, что вся необходимая поддержка — финансовая или какая-либо другая помощь — будет оказана.

"Этот понедельник я объявляю днём общенационального траура. Мы будем скорбеть вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь то правоохранительные органы или министерства", — заявил Токаев.