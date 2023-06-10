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10 июня, 14:59

Эксперт объяснил, в чём разница между весенними и летними лесными пожарами

Общественник Закондырин: Большинство весенних лесных пожаров вызваны людьми

В России закончилась весенняя волна лесных пожаров, однако на подходе следующая — летняя, которая ожидается в июле-августе. По словам председателя Общественного совета при Минприроды Александра Закондырина, большая часть уже прошедших возгораний была вызвана людьми, именно по этой причине они возникали близко к населённым пунктам.

"Весенние пожары в основном всегда связаны с поджиганием со стороны людей, они антропогенного свойства. Жители ведут сельское хозяйство и сжигают траву либо идут в лес на какой-то пикник и неосторожно обращаются с огнём. Но системный фактор — это именно сельское хозяйство", сказал он в беседе с Ura.ru.

Так как люди являются зоной риска, то, отметил общественник, бороться с лесными пожарами необходимо с помощью профилактических мер.

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Однако уже летом ожидаются лесные пожары природного характера, распространяющиеся из-за смены температурного режима. По словам Закондырина, в борьбе с ними важно обеспечить безопасность граждан.

"В борьбе с ними действует правило: ущерб от тушения пожаров, сопоставимый с тем, сколько затрат принесёт из расчётного метода, сколько стоит эта древесина, какие леса и так далее", добавил он.

Собеседник агентства добавил, что сейчас бюджет на пожаротушение, выделенный Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, увеличился почти вдвое — с восьми до 14 миллиардов рублей. Благодаря этому удалось укомплектовать штаб специалистов и обеспечить регионы техникой. Кроме того, в тушении последних пожаров принимали участие семь тысяч волонтёров.

В целом, отметил общественник, число природных пожаров в России снижается.

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Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил увеличить число лесничих для борьбы с лесными пожарами. По словам депутата, они могли бы помочь с точки зрения свидетельских показаний и фактуры, подтверждающих те или иные преступления.

Обложка ©

ТАСС / Александр Алпаткин

Матвей Константинов
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