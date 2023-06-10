Эксперт объяснил, в чём разница между весенними и летними лесными пожарами

В России закончилась весенняя волна лесных пожаров, однако на подходе следующая — летняя, которая ожидается в июле-августе. По словам председателя Общественного совета при Минприроды Александра Закондырина, большая часть уже прошедших возгораний была вызвана людьми, именно по этой причине они возникали близко к населённым пунктам.

"Весенние пожары в основном всегда связаны с поджиганием со стороны людей, они антропогенного свойства. Жители ведут сельское хозяйство и сжигают траву либо идут в лес на какой-то пикник и неосторожно обращаются с огнём. Но системный фактор — это именно сельское хозяйство", — сказал он в беседе с Ura.ru.

Так как люди являются зоной риска, то, отметил общественник, бороться с лесными пожарами необходимо с помощью профилактических мер.

Однако уже летом ожидаются лесные пожары природного характера, распространяющиеся из-за смены температурного режима. По словам Закондырина, в борьбе с ними важно обеспечить безопасность граждан.

"В борьбе с ними действует правило: ущерб от тушения пожаров, сопоставимый с тем, сколько затрат принесёт из расчётного метода, сколько стоит эта древесина, какие леса и так далее", — добавил он.

Собеседник агентства добавил, что сейчас бюджет на пожаротушение, выделенный Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам, увеличился почти вдвое — с восьми до 14 миллиардов рублей. Благодаря этому удалось укомплектовать штаб специалистов и обеспечить регионы техникой. Кроме того, в тушении последних пожаров принимали участие семь тысяч волонтёров.

В целом, отметил общественник, число природных пожаров в России снижается.