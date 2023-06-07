В Госдуме предложили способ для поиска виновников лесных пожаров

Весной несколько регионов страны охватили сильные лесные пожары, которые нанесли урон не только инфраструктуре, но и унесли жизнь более 20 человек. Специалисты справились со стихией, однако для помощи в установке причин возгорания в России следовало бы увеличить число лесничих. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он пояснил, что лесничих сейчас в России катастрофически не хватает, однако их помощь в установке причин природных пожаров была бы весьма ощутимой. При этом речь о создании нового органа, который бы занимался расследованием причин лесных пожаров, не идёт.