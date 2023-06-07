В Госдуме предложили способ для поиска виновников лесных пожаров
Депутат ГД Бурматов: Увеличение числа лесничих в РФ поможет в борьбе с пожарами
Весной несколько регионов страны охватили сильные лесные пожары, которые нанесли урон не только инфраструктуре, но и унесли жизнь более 20 человек. Специалисты справились со стихией, однако для помощи в установке причин возгорания в России следовало бы увеличить число лесничих. Такое мнение в беседе с Ura.ru высказал первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Он пояснил, что лесничих сейчас в России катастрофически не хватает, однако их помощь в установке причин природных пожаров была бы весьма ощутимой. При этом речь о создании нового органа, который бы занимался расследованием причин лесных пожаров, не идёт.
"Мы несколько раз обращались к коллегам в правительстве с предложениями увеличить количество лесничих. Здесь бы лесничие могли помощь оказывать, потому что это глаза и уши наших лесов, которых сейчас катастрофически не хватает. Они бы могли оказывать помощь с точки зрения свидетельских показаний и фактуры, подтверждающих те или иные преступления", — пояснил депутат.
Ранее Лайф рассказывал о пожарах, которые бушевали в Курганской области. Власти поручили увеличить группировку сил для борьбы с едким пламенем, в регионе был введён режим ЧС. В МЧС уточняли, что угроза распространения огня на населённые пункты снята. Сообщалось о 21 погибшем. Сейчас все ландшафтные пожары в регионе потушены.
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