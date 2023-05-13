Медики рассказали, как грейпфруты помогут спастись от смога

В связи с бушующими лесными пожарами в ряде регионов страны многие россияне стали интересоваться, чем можно обезопасить организм, кроме масок. Ответили на этот актуальный вопрос свердловские медики, которые посоветовали есть грейпфруты для защиты от кислородного голодания во время смога.

"От кислородного голодания организм увеличивает выработку эритроцитов, и кровь густеет. Поэтому лучше контролировать показатель гематокрита и водный режим. Необходимо больше пить, чтобы организм не наплодил красных кровяных телец до инсульта. Нужно употреблять грейпфруты или иную форму витамина С каждый день", — заявил в разговоре с ЕАН медик.

Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации специалисты Минздрава Свердловской области посоветовали также отказаться от острой, жирной, жареной и чрезмерно сладкой пищи. Они рекомендовали есть фрукты и овощи, меньше времени проводить на улице, по возможности днём принимать прохладный душ.

Кроме того, они рекомендовали пить воду с лимоном, зелёный чай, морсы, а также подсоленную воду. Поможет также минеральная щелочная вода и молочнокислые продукты: обезжиренное молоко и молочная сыворотка.