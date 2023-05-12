Россиянам напомнили о возможности перехода на удалёнку из-за лесных пожаров
Депутат Тумусов: Сотрудников могут переводить на удалёнку из-за лесных пожаров
Сотрудники, у которых есть заболевания, связанные с органами дыхания, вправе попросить работодателей перевести их на удалённый режим работы, если в регионе распространены лесные пожары. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов.
"Тут персонально нужно решать. Если человек, условно говоря, имеет болезни органов дыхания и не может на месте находиться, то он должен персонально обратиться к руководителю и тот вправе принять такое решение — перевести на дистанционную работу", — отметил он в беседе с Ura.ru.
В то же время парламентарий подчеркнул, что вопрос о переводе на удалёнку при лесных пожарах должны решать губернаторы. По словам Тумусова, сотрудник может без особого вреда работать при предельно допустимых нарушениях, однако определённая концентрация связана с опасностью уже не только для здоровья, но и для жизни.
"Тогда уже нужно, конечно, принимать меры такого характера, чтобы поберечь людей. Но конкретно сказать, что давайте мы всех на удалёнку переведём, нельзя. Есть такие службы, как больницы, которые обеспечивают безопасность, такие, как ЖКХ, — их нельзя бросать. Поэтому тут в каждом конкретном случае нужно решать персонально", — заключил депутат.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за бушующих пожаров в Курганской области ввели режим ЧС. Власти поручили увеличить группировку сил для борьбы с едким пламенем. В МЧС уточняли, что угроза распространения огня на населённые пункты снята. Сообщалось о 21 погибшем. Сейчас все ландшафтные пожары в регионе потушены.
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