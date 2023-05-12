Россиянам напомнили о возможности перехода на удалёнку из-за лесных пожаров

Сотрудники, у которых есть заболевания, связанные с органами дыхания, вправе попросить работодателей перевести их на удалённый режим работы, если в регионе распространены лесные пожары. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов.

"Тут персонально нужно решать. Если человек, условно говоря, имеет болезни органов дыхания и не может на месте находиться, то он должен персонально обратиться к руководителю и тот вправе принять такое решение — перевести на дистанционную работу", — отметил он в беседе с Ura.ru.

В то же время парламентарий подчеркнул, что вопрос о переводе на удалёнку при лесных пожарах должны решать губернаторы. По словам Тумусова, сотрудник может без особого вреда работать при предельно допустимых нарушениях, однако определённая концентрация связана с опасностью уже не только для здоровья, но и для жизни.