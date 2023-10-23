Концерты Xolidayboy отменяют в РФ из-за проукраинских высказываний и накрашенных ногтей

В России отменяют концерты 23-летнего тиктокера Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) из-за его проукраинских высказываний, накрашенных ногтей и эпатажных татуировок на теле. По данным телеграм-канала SHOT, речь идёт о выступлениях в Пятигорске и Ставрополе 5 и 6 ноября, против них выступает местная Ассоциация патриотических сил.

Там отметили, что молодого певца и подобных артистов хотят убрать со сцены, так как молодёжь может деградировать из-за таких "аморальных особей". Ранее не состоялись выступления блогера в Крыму из-за того, что в его соцсетях нашли признания в том, что "он украинец". Менеджер тиктокера в свою очередь подчеркнула, что "они не идиоты, чтобы портить себе репутацию" и высказываться в поддержку РФ. При этом сам Минаев отмечал, что он вместе со своей страной в такое трудное время и не уехал, в отличие от некоторых знаменитостей.

После скандала в Крыму под угрозой оказался весь тур Xolidayboy. Ближайшие концерты состоятся в Москве и Калуге, на данный момент билеты на них продаются.

Xolidayboy (Холидейбой), родившийся в Севастополе, впервые стал известен после видео, где он выстраивал себе образ с помощью макияжа, цветных линз и накрашенных ногтей. В 2020 году блогер переехал в Москву и через некоторое время начал музыкальную карьеру.