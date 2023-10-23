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23 октября, 10:52

На ещё одного рэпера завели дело о пропаганде наркотиков после обращения Мизулиной

SHOT: На рэпера Big Baby Tape завели дело о пропаганде наркотиков

<p>Егор Ракитин. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/big_baby_tape_hoodrich_tales/1462" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Big Baby Tape</a></p>

Егор Ракитин. Обложка © Telegram / Big Baby Tape

Против рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) возбудили дело о пропаганде наркотиков в соцсетях. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, протокол на 23-летнего музыканта поступил в Никулинский суд Москвы. Ему вменяют статью о пропаганде запрещённых веществ в Интернете (КоАП 6.13). Когда пройдёт первое заседание, пока неизвестно.

К слову, ещё в июне стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить троих рэп-исполнителей на предмет пропаганды наркотиков. В частности, речь шла как раз о Big Baby Tape. Кстати, из-за этого в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде были отменены концерты музыканта.

МВД завело административное дело о пропаганде наркотиков на рэпера Kizaru

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Наталья Исакова
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