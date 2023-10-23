На ещё одного рэпера завели дело о пропаганде наркотиков после обращения Мизулиной
SHOT: На рэпера Big Baby Tape завели дело о пропаганде наркотиков
Егор Ракитин. Обложка © Telegram / Big Baby Tape
Против рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) возбудили дело о пропаганде наркотиков в соцсетях. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, протокол на 23-летнего музыканта поступил в Никулинский суд Москвы. Ему вменяют статью о пропаганде запрещённых веществ в Интернете (КоАП 6.13). Когда пройдёт первое заседание, пока неизвестно.
К слову, ещё в июне стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить троих рэп-исполнителей на предмет пропаганды наркотиков. В частности, речь шла как раз о Big Baby Tape. Кстати, из-за этого в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде были отменены концерты музыканта.