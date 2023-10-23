На ещё одного рэпера завели дело о пропаганде наркотиков после обращения Мизулиной

Против рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) возбудили дело о пропаганде наркотиков в соцсетях. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, протокол на 23-летнего музыканта поступил в Никулинский суд Москвы. Ему вменяют статью о пропаганде запрещённых веществ в Интернете (КоАП 6.13). Когда пройдёт первое заседание, пока неизвестно.