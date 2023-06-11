Ещё один концерт Big Baby Tape перенесли после обращения Мизулиной

Концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) в Казани перенесли "по не зависящим от артиста и организаторов причинам". Мероприятие должно было состояться 12 июня. О переносе концерта сообщили организаторы на странице во "ВКонтакте".

Это уже третье выступление, дату которого поменяли после обращения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. 11 июня должен был состояться концерт рэпера в Нижнем Новгороде, а 8 июня — в Екатеринбурге. Однако мероприятия были перенесены.

"К сожалению, выступление Big Baby Tape, запланированное на 12 июня, переносится по не зависящим от артиста и организаторов причинам", — уточнили организаторы.

При этом уточняется, что все купленные билеты будут действительны. Кроме того, купившим проход на концерт до переноса пообещали скидку на следующее мероприятие. Организаторы добавили, что в скором времени анонсируют новую дату мероприятия. Концерт может пройти в начале июля.