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8 июня, 12:10

Концерт рэпера Big Baby Tape в Екатеринбурге перенесли после обращения Мизулиной

<p>Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_Baby_Tape_%D0%BD%D0%B0_Teen_City_Day_(2023.05.27).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Okras</p>

Обложка © Wikipedia / Okras

Концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) в Екатеринбурге перенесли на неопределённый срок по не зависящим от артиста и организаторов причинам. Мероприятие планировалось 8 июня в концерт-холле "Свобода". Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на организаторов концерта.

Ранее Екатерина Мизулина провела ряд встреч с популярными российскими исполнителями. После этих встреч артисты удалили те из своих треков, которые, по мнению Мизулиной, пропагандировали запрещённые вещества.

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Лайф писал, что Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить троих исполнителей на предмет пропаганды наркотиков. Речь идёт как раз о Big Baby Tape, Kizary и Кишлаке.

Юрий Лысенко
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