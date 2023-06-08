Концерт рэпера Big Baby Tape в Екатеринбурге перенесли после обращения Мизулиной
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Концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) в Екатеринбурге перенесли на неопределённый срок по не зависящим от артиста и организаторов причинам. Мероприятие планировалось 8 июня в концерт-холле "Свобода". Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на организаторов концерта.
Ранее Екатерина Мизулина провела ряд встреч с популярными российскими исполнителями. После этих встреч артисты удалили те из своих треков, которые, по мнению Мизулиной, пропагандировали запрещённые вещества.
Лайф писал, что Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить троих исполнителей на предмет пропаганды наркотиков. Речь идёт как раз о Big Baby Tape, Kizary и Кишлаке.