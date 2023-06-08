Концерт рэпера Big Baby Tape в Екатеринбурге перенесли после обращения Мизулиной

Концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин) в Екатеринбурге перенесли на неопределённый срок по не зависящим от артиста и организаторов причинам. Мероприятие планировалось 8 июня в концерт-холле "Свобода". Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на организаторов концерта.

Ранее Екатерина Мизулина провела ряд встреч с популярными российскими исполнителями. После этих встреч артисты удалили те из своих треков, которые, по мнению Мизулиной, пропагандировали запрещённые вещества.