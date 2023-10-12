Общественник Бородин взялся за блогера Ларина, поливающего Россию грязью с Бали

Дмитрия Ларина, переехавшего на индонезийский Бали в 2021 году, проверят на дискредитацию ВС России. Как пишет Mash, соответствующее заявление на блогера в Генпрокуратуру написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Указывается, что поводом для жалобы стало интервью блогера Ксении Собчак, где он сделал целую массу антироссийских заявлений, в частности, пожелав Украине победы. Кроме того, в заявлении Бородин просит проверить и саму журналистку. По мнению "короля доносов", они распространяют экстремистскую пропаганду.