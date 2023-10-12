Регион

Уведомления отключены

12 октября, 12:25

Общественник Бородин взялся за блогера Ларина, поливающего Россию грязью с Бали

Блогера Дмитрия Ларина проверят на дискредитацию ВС РФ после интервью Собчак

<p>Дмитрий Ларин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zloilarin</p>

Дмитрий Ларин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zloilarin

Дмитрия Ларина, переехавшего на индонезийский Бали в 2021 году, проверят на дискредитацию ВС России. Как пишет Mash, соответствующее заявление на блогера в Генпрокуратуру написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Указывается, что поводом для жалобы стало интервью блогера Ксении Собчак, где он сделал целую массу антироссийских заявлений, в частности, пожелав Украине победы. Кроме того, в заявлении Бородин просит проверить и саму журналистку. По мнению "короля доносов", они распространяют экстремистскую пропаганду.

"Король доносов" Бородин вступился за Мизулину перед Госдумой

"Король доносов" Бородин вступился за Мизулину перед Госдумой

Ранее Виталий Бородин заявил, что певица Ани Лорак "чиста перед законом" и не поддерживала ВСУ. По его словам, она вынесла информационный накал и прошла серьёзную проверку, так что вполне заслуживает уважения.

Матвей Константинов
  • Новости
  • дмитрийларин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров