Общественник Бородин взялся за блогера Ларина, поливающего Россию грязью с Бали
Блогера Дмитрия Ларина проверят на дискредитацию ВС РФ после интервью Собчак
Дмитрий Ларин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zloilarin
Дмитрия Ларина, переехавшего на индонезийский Бали в 2021 году, проверят на дискредитацию ВС России. Как пишет Mash, соответствующее заявление на блогера в Генпрокуратуру написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
Указывается, что поводом для жалобы стало интервью блогера Ксении Собчак, где он сделал целую массу антироссийских заявлений, в частности, пожелав Украине победы. Кроме того, в заявлении Бородин просит проверить и саму журналистку. По мнению "короля доносов", они распространяют экстремистскую пропаганду.
Ранее Виталий Бородин заявил, что певица Ани Лорак "чиста перед законом" и не поддерживала ВСУ. По его словам, она вынесла информационный накал и прошла серьёзную проверку, так что вполне заслуживает уважения.