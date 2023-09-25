"Перед законом чиста": Общественники завершили проверку в отношении Ани Лорак

С российской певицы Ани Лорак сняты все подозрения в поддержке ВСУ. Как заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в эфире программы "Центральное телевидение", артистка "чиста перед законом".

"Тема полностью закрыта, Ани Лорак перед законом чиста. Если кто-то ещё вздумает на ней попиариться, то мы будем её юридически защищать и поможем отстоять её права. В руках у меня документы, ответы на наши обращения из всех ведомств", — написал он в телеграм-канале, опубликовав кадры из программы.

Вместе с тем Бородин обратил внимание на то, что у популярной исполнительницы железные нервы по сравнению со многими её коллегами по сцене. По его словам, артистка смогла вынести информационный накал и пройти серьёзную проверку, так что вполне заслуживает уважения.

"Не каждый артист сможет на себе испытать такой груз. Пугачёва, Галкин* и Вайкуле не выдержали и убежали. Вот их и нужно привлекать к ответственности по всей строгости закона Российской Федерации", — считает Виталий Бородин.

Кстати, хорошие новости для поклонников Ани Лорак: концерт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске по случаю её 45-летия всё же состоится. Ранее общественный активист сам призывал отменить мероприятия, однако изменил позицию после того, как ситуация была утрясена и к певице не осталось претензий.