"Я — певица, а не политик": Лорак отреагировала на угрозы убрать её из российского телеэфира

Певица Ани Лорак отреагировала на угрозы главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина убрать её из эфира НТВ из-за неоднозначной позиции по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине и возможной военной помощи киевскому режиму. Ранее певица вошла в состав жюри нового сезона проекта "Ты – супер!".

По словам Бородина, зрители не понимают, кого поддерживает Лорак. Общественник сообщил, что к нему по этому поводу обращается много людей. Он пообещал написать несколько заявлений, в том числе руководству НТВ с просьбой убрать Лорак из эфира. Артистка же отметила, что в последнее время она ужасается объёму лживой информации о себе.

"Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик. И я искренне верю, что только любовь и музыка способны объединить нас в мире", — написала Лорак в соцсетях.

Артистка напомнила, что ещё в 2008 году получила много любви и признания от россиян. Она добавила, что по зову сердца помогает детям-сиротам, ведь сама когда-то прошла через школу-интернат. Кроме того, певица указала, что поддерживает беженцев с Украины, — речь идёт об адресной помощи людям, которые потеряли кров.

Лорак призвала все "нечестные СМИ" не манипулировать её именем, а заниматься честной журналистикой. Она поблагодарила поклонников, которые, как отметила артистка, всегда чувствуют её сердцем и душой.