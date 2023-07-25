Украинский консул похвастался отменой концерта Ани Лорак в Анталии

В Турции со скандалом отменили концерт певицы украинского происхождения Ани Лорак, которая планировала выступать в курортной Анталии в ближайшую субботу, 29 июля. В планы вмешалась украинская диаспора, которая потребовала от властей во что бы то ни стало отменить выступления артистки, которую они сочли предательницей.

"Координируя совместные усилия консульства Украины в Анталии, Посольства Украины в Турецкой Республике и украинского сообщества, удалось отменить концерт Ани Лорак. Продажа билетов остановлена, возврат будет осуществлён тем, кто уже их приобрёл", — написал в соцсетях консул Украины в Анталии Александр Воронин, сопроводив пост картинкой с надписью "Предателям — изгнание, а не концерты".

Он добавил, что владельцы холдинга Kilit Hospitality Group, на чьей площадке должна была выступать Ани Лорак, с пониманием относятся к ситуации на Украине и оказывают поддержку украинской стороне.