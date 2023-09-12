"Король доносов" Бородин вступился за Мизулину перед Госдумой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин вступился за Екатерину Мизулину, именем которой хотят назвать законопроект, направленный против "серийных доносов". По его словам, автору инициативы — вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову — нечем заняться, а возвращение тиктокера Дани Милохина в Россию, убеждён Бородин, было инициировано США с целью навредить нашей стране.

"Екатерина Мизулина в отношении блогера Милохина, я считаю, поступила правильно. Она выполнила свою гражданскую позицию, не побоялась. Она знает, что из-за этого может попасть в санкционные списки. А то, что депутат хочет вменить Мизулиной сто часов работ, я считаю, что лучше бы он подумал, как защищать конституционный строй РФ от всяких разных негодяев, которые работают на ЦРУ, МИ-6", — заявил Бородин корреспондентам Лайфа.