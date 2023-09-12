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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 18:25
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"Король доносов" Бородин вступился за Мизулину перед Госдумой

Глава ФПБК Бородин: Мизулина в отношении Милохина поступила смело и правильно

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин вступился за Екатерину Мизулину, именем которой хотят назвать законопроект, направленный против "серийных доносов". По его словам, автору инициативы — вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову — нечем заняться, а возвращение тиктокера Дани Милохина в Россию, убеждён Бородин, было инициировано США с целью навредить нашей стране.

"Екатерина Мизулина в отношении блогера Милохина, я считаю, поступила правильно. Она выполнила свою гражданскую позицию, не побоялась. Она знает, что из-за этого может попасть в санкционные списки. А то, что депутат хочет вменить Мизулиной сто часов работ, я считаю, что лучше бы он подумал, как защищать конституционный строй РФ от всяких разных негодяев, которые работают на ЦРУ, МИ-6", заявил Бородин корреспондентам Лайфа.

Госдума готовит "закон Мизулиной", по которому ей грозит 100 часов исправительных работ
Госдума готовит "закон Мизулиной", по которому ей грозит 100 часов исправительных работ

Напомним, что только Даня Милохин вернулся в Россию после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, как вчера экстренно покинул страну. 21-летний тиктокер испугался призывов Мизулиной забрать его в армию. По мнению вице-спикера Госдумы Даванкова, случай с Милохиным мог отпугнуть от возвращения на родину тысячи россиян, среди них — айтишники, учёные и предприниматели. Он заявил, что намерен внести в Думу "закон Мизулиной", по которому ей самой грозили бы исправительные работы за "серийное доносительство".

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Vk.com/ Екатерина Мизулина

Алексей Берковиц
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