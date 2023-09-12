"Король доносов" Бородин вступился за Мизулину перед Госдумой
Глава ФПБК Бородин: Мизулина в отношении Милохина поступила смело и правильно
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин вступился за Екатерину Мизулину, именем которой хотят назвать законопроект, направленный против "серийных доносов". По его словам, автору инициативы — вице-спикеру Госдумы Владиславу Даванкову — нечем заняться, а возвращение тиктокера Дани Милохина в Россию, убеждён Бородин, было инициировано США с целью навредить нашей стране.
"Екатерина Мизулина в отношении блогера Милохина, я считаю, поступила правильно. Она выполнила свою гражданскую позицию, не побоялась. Она знает, что из-за этого может попасть в санкционные списки. А то, что депутат хочет вменить Мизулиной сто часов работ, я считаю, что лучше бы он подумал, как защищать конституционный строй РФ от всяких разных негодяев, которые работают на ЦРУ, МИ-6", — заявил Бородин корреспондентам Лайфа.
Напомним, что только Даня Милохин вернулся в Россию после скандалов с гимном Украины и тюрьмой, как вчера экстренно покинул страну. 21-летний тиктокер испугался призывов Мизулиной забрать его в армию. По мнению вице-спикера Госдумы Даванкова, случай с Милохиным мог отпугнуть от возвращения на родину тысячи россиян, среди них — айтишники, учёные и предприниматели. Он заявил, что намерен внести в Думу "закон Мизулиной", по которому ей самой грозили бы исправительные работы за "серийное доносительство".