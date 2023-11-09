Xolidayboy отменил концерт в Нижнем Новгороде за несколько часов до выхода на сцену

Выступление популярного исполнителя Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в Нижнем Новгороде отменили всего за несколько часов до выхода на сцену. Сообщение о срыве концерта появилось в соцсетях площадки MILO Concert Hall. Организаторы сослались на плохое самочувствие артиста.

"Концерт XOLIDAYBOY, запланированный на 9 ноября, переносится на открытую дату в связи со здоровьем артиста", — сказано в сообщении.