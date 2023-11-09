Xolidayboy отменил концерт в Нижнем Новгороде за несколько часов до выхода на сцену
Поклонникам Хolidayboy сообщили об отмене его концерта в Нижнем Новгороде
Выступление популярного исполнителя Xolidayboy (настоящее имя Иван Минаев) в Нижнем Новгороде отменили всего за несколько часов до выхода на сцену. Сообщение о срыве концерта появилось в соцсетях площадки MILO Concert Hall. Организаторы сослались на плохое самочувствие артиста.
"Концерт XOLIDAYBOY, запланированный на 9 ноября, переносится на открытую дату в связи со здоровьем артиста", — сказано в сообщении.
Зрители отреагировали на произошедшее с негодованием. Многие приехали на шоу Xolidayboy из других городов. В аккаунте самого исполнителя никакого обращения к поклонникам из Нижнего Новгорода до сих пор не появилось.
Напомним, что на днях 23-летний Xolidayboy упал в обморок на сцене прямо во время выступления. Это произошло в Ставрополе, где по прилёте в аэропорт сотрудники военкомата вручили ему повестку. Как писал Лайф, в октябре по всей России стали отменять концерты Xolidayboy из-за его проукраинских высказываний, накрашенных ногтей и эпатажных татуировок на теле. Ранее не состоялись выступления блогера в Крыму, поскольку в его соцсетях нашли признания в том, что "он украинец". При этом продюсер певца Ульяна Поченко заявила о намерении судиться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая обрушилась с критикой на её подопечного.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / xoxolidayboy