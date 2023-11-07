"Сделаем из него мужчину": Тиктокера Xolidayboy позвали служить в диверсионно-штурмовом отряде

23-летнему тиктокеру Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) предложили вступить в диверсионно-штурмовую бригаду "Ветераны". В отряде добавили, что после службы вернут артиста на сцену, однако сначала воспитают в нём нужные качества.

Комиссар бригады Ильдар Резяпов заявил, что служба сделает из блогера настоящего мужчину и патриота Отечества. Военный добавил, что в армии полноценно раскроют талант музыканта и вернут его на сцену. Однако он отметил, что райдер у "Ветеранов" скромный: лишь питание и обмундирование.