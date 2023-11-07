"Сделаем из него мужчину": Тиктокера Xolidayboy позвали служить в диверсионно-штурмовом отряде
Тиктокеру Xolidayboy предложили вступить в диверсионно-штурмовую бригаду
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Xolidayboy
23-летнему тиктокеру Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) предложили вступить в диверсионно-штурмовую бригаду "Ветераны". В отряде добавили, что после службы вернут артиста на сцену, однако сначала воспитают в нём нужные качества.
Комиссар бригады Ильдар Резяпов заявил, что служба сделает из блогера настоящего мужчину и патриота Отечества. Военный добавил, что в армии полноценно раскроют талант музыканта и вернут его на сцену. Однако он отметил, что райдер у "Ветеранов" скромный: лишь питание и обмундирование.
"Видно, что парень недоедает, падает в обморок на сцене с расстройством сознания, а это значит, что не всё хорошо у молодого человека и с чувством патриотизма", — заявил Резяпов в беседе с SHOT.
Напомним, что 23-летний исполнитель Xolidayboy упал в обморок на сцене прямо во время выступления. Сейчас тиктокер находится в Ставрополе, где по прилёте в аэропорт сотрудники военкомата вручили ему повестку. Как писал Лайф, в октябре по всей России стали отменять концерты Xolidayboy из-за его проукраинских высказываний, накрашенных ногтей и эпатажных татуировок на теле. Ранее не состоялись выступления блогера в Крыму, поскольку в его соцсетях нашли признания в том, что "он украинец". При этом продюсер певца Ульяна Поченко заявила о намерении судиться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая обрушилась с критикой на её подопечного.