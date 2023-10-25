Тиктокер Xolidayboy хочет судиться с Мизулиной из-за убытков и испорченной репутации
Артист Xolidayboy намерен через суд потребовать компенсации ущерба от Мизулиной
Исполнитель Xolidayboy и его продюсер Ульяна Поченко. Обложка © t.me / SHOT
Продюсер музыканта Xolidayboy (Иван Минаев) заявила о намерении подать в суд на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Тиктокер утверждает, что после её публикации лишился значительной части своих доходов, а его репутация оказалась испорчена. Теперь он собирается взыскать с неё компенсацию. Об этом SHOT рассказала представитель певца Ульяна Поченко.
"Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности", — сообщила продюсер.
Поченко прокомментировала критику внешности исполнителя из-за броских татуировок и накрашенных ногтей. Она заявила, что Иван не делает маникюр уже полтора года. Кроме того, у него нет никаких неприличных тату, это не свастика, а обычные узоры, валькирии.
Напомним, в России отменяют концерты 23-летнего тиктокера Xolidayboy из-за его проукраинских высказываний, накрашенных ногтей и эпатажных татуировок на теле. Ранее не состоялись выступления блогера в Крыму, так как в его соцсетях нашли признания в том, что "он украинец".