Тиктокер Xolidayboy хочет судиться с Мизулиной из-за убытков и испорченной репутации

Продюсер музыканта Xolidayboy (Иван Минаев) заявила о намерении подать в суд на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Тиктокер утверждает, что после её публикации лишился значительной части своих доходов, а его репутация оказалась испорчена. Теперь он собирается взыскать с неё компенсацию. Об этом SHOT рассказала представитель певца Ульяна Поченко.

"Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности", — сообщила продюсер.

Поченко прокомментировала критику внешности исполнителя из-за броских татуировок и накрашенных ногтей. Она заявила, что Иван не делает маникюр уже полтора года. Кроме того, у него нет никаких неприличных тату, это не свастика, а обычные узоры, валькирии.