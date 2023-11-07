Xolidayboy упал в обморок на сцене во время выступления в Ставрополе

23-летний исполнитель Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) упал в обморок на сцене прямо во время выступления. Сейчас тиктокер находится в Ставрополе, где по прилёте в аэропорт сотрудники военкомата вручили ему повестку. Об этом сообщает SHOT.

Xolidayboy упал в обморок во время выступления в Ставрополе. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло на сцене "Абрикос-арены", в зале которой во время выступления певца было неимоверно жарко. В какой-то момент ему стало настолько плохо, что организаторам концерта и охране пришлось относить его без сознания за кулисы и уже там оказывать медицинскую помощь.