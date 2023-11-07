Xolidayboy упал в обморок на сцене во время выступления в Ставрополе
23-летний исполнитель Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) упал в обморок на сцене прямо во время выступления. Сейчас тиктокер находится в Ставрополе, где по прилёте в аэропорт сотрудники военкомата вручили ему повестку. Об этом сообщает SHOT.
Xolidayboy упал в обморок во время выступления в Ставрополе. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло на сцене "Абрикос-арены", в зале которой во время выступления певца было неимоверно жарко. В какой-то момент ему стало настолько плохо, что организаторам концерта и охране пришлось относить его без сознания за кулисы и уже там оказывать медицинскую помощь.
Как уже рассказывал Лайф, в октябре по всей России стали отменять концерты Xolidayboy из-за его проукраинских высказываний, накрашенных ногтей и эпатажных татуировок на теле. Ранее не состоялись выступления блогера в Крыму, поскольку в его соцсетях нашли признания в том, что "он украинец". При этом продюсер певца Ульяна Поченко заявила о намерении судиться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, которая обрушилась с критикой на её подопечного.
t.me / SHOT