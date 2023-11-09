"Я заплатила деньги!": Не попавшая на концерт Zero People женщина попыталась избить омоновца

Не все зрители концерта группы Zero People в Петербурге, который сорвал ОМОН, согласились покорно лечь на пол. Одна из зрительниц оказалась настолько разъярена из-за произошедшего, что пыталась ударить по лицу вооружённого сотрудника и даже умудрилась пнуть его. Очевидец снял произошедшее на видео.

Не попавшая на концерт группы Zero People разъярённая фанатка напала на омоновца. Видео © LIFE

"Тварь, убери руки", — выкрикивала женщина, хотя представитель закона по большей части пытался вразумить её без применения силы.

Напомним, омоновцы сорвали концерт российского дуэта Zero People в петербургском клубе "Космонавт" за считаные минуты до начала. Поводом стали антироссийские высказывания лидера группы Александра Красовицкого (фронтмен Animal JazZ). Силовики проверяют документы у зрителей, а также беседуют с Красовицким и его напарником Александром Заранкиным, в том числе выясняя их отношение к СВО.