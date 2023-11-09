"Я заплатила деньги!": Не попавшая на концерт Zero People женщина попыталась избить омоновца
Зрительница отменённого концерта Zero People в Петербурге напала на омоновца
Не все зрители концерта группы Zero People в Петербурге, который сорвал ОМОН, согласились покорно лечь на пол. Одна из зрительниц оказалась настолько разъярена из-за произошедшего, что пыталась ударить по лицу вооружённого сотрудника и даже умудрилась пнуть его. Очевидец снял произошедшее на видео.
Не попавшая на концерт группы Zero People разъярённая фанатка напала на омоновца. Видео © LIFE
"Тварь, убери руки", — выкрикивала женщина, хотя представитель закона по большей части пытался вразумить её без применения силы.
Напомним, омоновцы сорвали концерт российского дуэта Zero People в петербургском клубе "Космонавт" за считаные минуты до начала. Поводом стали антироссийские высказывания лидера группы Александра Красовицкого (фронтмен Animal JazZ). Силовики проверяют документы у зрителей, а также беседуют с Красовицким и его напарником Александром Заранкиным, в том числе выясняя их отношение к СВО.
И это ещё не всё. Группу проверяют на мошенничество, ведь она продавала VIP- и супер-VIP-билеты за 3000 и 4500 рублей. При этом условия для людей, которые их приобрели, ничем не отличались от того, что получали зрители за 2000 рублей. Также участники группы планировали заработать на продаже книг с автографами и мерчей Zero People.
Как сообщал Лайф, в июне группу Animal ДжаZ и её лидера Александра Красовицкого потребовали признать иноагентами и отменить их концерты в России из-за антироссийских высказываний вокалиста. Музыканты ранее называли РФ "токсичной" и "абьюзерской", а также в знак протеста пели песню украинской группы "Океан Эльзы". После скандала некоторые площадки стали отменять концерты Animal ДжаZ и сайд-проект группы Zero People. Затем и общественники призвали отменить концерты Zero People. Музыканты собирались выступить в 17 городах. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ярославль и другие.
LIFE