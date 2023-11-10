Группа Zero People вышла на связь после сорванного тайного концерта в Петербурге

Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин заявили, что их отменённый в Петербурге концерт пройдёт в другой день. Однако в настоящее время неизвестно на какую дату перенесли мероприятие.

Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин заявили, что их концерт в Петербурге пройдёт в другой день. Видео © t.me / Tschelovek

"Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию", — сообщили музыканты на видео, опубликованном в телеграм-канале.

По словам артистов, весь тур группы состоится, а сорванный в Петербурге концерт перенесён на другой день.

Также стала известна судьба буйной посетительницы этого концерта, которая попыталась ударить по лицу силовика, исполнявшего свои служебные обязанности. По данным SHOT, в настоящее время её доставили в отдел полиции, в отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Не попавшая на концерт группы Zero People разъярённая фанатка напала на омоновца. Видео © LIFE

Напомним, ранее сотрудники ОМОНа сорвали тайный концерт российского дуэта Zero People в петербургском клубе "Космонавт" за считаные минуты до начала. Всё из-за антироссийских высказываний лидера группы Александра Красовицкого (фронтмен Animal JazZ). Силовики проверили документы у зрителей, а также побеседовали с Красовицким и его напарником Александром Заранкиным.