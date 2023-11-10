Группа Zero People вышла на связь после сорванного тайного концерта в Петербурге
Zero People пообещала провести отменённый концерт в Петербурге в другой день
Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин заявили, что их отменённый в Петербурге концерт пройдёт в другой день. Однако в настоящее время неизвестно на какую дату перенесли мероприятие.
Участники группы Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин заявили, что их концерт в Петербурге пройдёт в другой день. Видео © t.me / Tschelovek
"Мы приносим свои искренние извинения всем зрителям, которые попали в эту ситуацию", — сообщили музыканты на видео, опубликованном в телеграм-канале.
По словам артистов, весь тур группы состоится, а сорванный в Петербурге концерт перенесён на другой день.
Также стала известна судьба буйной посетительницы этого концерта, которая попыталась ударить по лицу силовика, исполнявшего свои служебные обязанности. По данным SHOT, в настоящее время её доставили в отдел полиции, в отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Не попавшая на концерт группы Zero People разъярённая фанатка напала на омоновца. Видео © LIFE
Напомним, ранее сотрудники ОМОНа сорвали тайный концерт российского дуэта Zero People в петербургском клубе "Космонавт" за считаные минуты до начала. Всё из-за антироссийских высказываний лидера группы Александра Красовицкого (фронтмен Animal JazZ). Силовики проверили документы у зрителей, а также побеседовали с Красовицким и его напарником Александром Заранкиным.
Также сообщалось, что группу проверяют на предмет мошенничества, ведь она продавала VIP- и супер-VIP-билеты за 3000 и 4500 рублей. При этом условия для людей, которые их приобрели, ничем не отличались от того, что получали зрители за 2000 рублей. Кроме того, участники группы планировали заработать на продаже книг с автографами и мерчей Zero People.
Как сообщал Лайф, в июне группу Animal ДжаZ и её лидера Александра Красовицкого потребовали признать иноагентами и отменить их концерты в РФ из-за антироссийских высказываний вокалиста. Музыканты называли родную страну "токсичной" и "абьюзерской", а также в знак протеста пели песню украинской группы "Океан Эльзы". После скандала некоторые площадки стали отменять концерты Animal ДжаZ и сайд-проект группы Zero People. Затем и общественники призвали отменить концерты Zero People. Артисты собираются выступить в 17 городах. Среди них — Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ярославль и другие.
t.me / Tschelovek