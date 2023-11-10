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10 ноября, 06:57
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Стремительно покинувшую Россию Пугачёву заметили на вечеринке на Кипре

Крестница Пугачёвой показала фото певицы с вечеринки на Кипре

Стремительно покинувшая Россию Алла Пугачёва вместе с детьми и семьёй супруга-иноагента устроила вечеринку на Кипре. Поводом для праздника стало 18-летие крестницы певицы — Алины Галкиной.

На снимке сама Алина (в синем мини-платье) позирует рядом с младшим братом, а рядом стоят её родители — брат Максима Галкина* Дмитрий с женой. Пугачёва же сидит в кресле в обнимку с сыном Гарри, а его сестра Лиза устроилась рядом со звёздным отцом. Фотографию в соцсетях опубликовала виновница торжества.

"Сегодня я отдыхаю", — лаконично подписала снимок крестница Пугачёвой.

Пугачёва с семьёй на дне рождения крестницы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / galkinalin

Пугачёва с семьёй на дне рождения крестницы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / galkinalin

Как сообщает сайт kp.ru, визит Алины Галкиной в тёплые края был недолгим. Девушка была вынуждена поскорее вернуться в Москву из-за учёбы в МГИМО.

Алла Пугачёва тайно записала новый альбом в России

Алла Пугачёва тайно записала новый альбом в России

Ранее Лайф рассказывал, что певица Алла Пугачёва намерена вернуться на сцену на новогодних праздниках. При этом охотнее всего артистка готова петь на Кипре и в Дубае, но рассматривает и Москву. Продюсеры Пугачёвой уже ищут ей сессионных музыкантов для концертов и обновляют райдер, в котором предусмотрен рекордный гонорар в 500 тысяч долларов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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