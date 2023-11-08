Пугачёва может вернуться на сцену в период новогодних праздников ради рекордного гонорара

Певица Алла Пугачёва намерена вернуться на сцену на новогодних праздниках. Как сообщает Mash, продюсеры артистки уже ищут ей сессионных музыкантов для концертов и обновляют райдер, в котором предусмотрен рекордный гонорар в 500 тысяч долларов.

По данным телеграм-канала, стоимость выступления Примадонны с 2020 года поднялась на 150 тысяч долларов. Тогда гонорар исполнительницы был примерно 350 тысяч долларов без учёта дороги, проживания и других требований райдера. При этом охотнее всего Пугачёва готова петь на Кипре и в Дубае, но рассматривает и Москву. Однако есть одно условие — организаторы должны сделать всё тайно, без появления информации в СМИ, провокаций и съёмок.