Пугачёва может вернуться на сцену в период новогодних праздников ради рекордного гонорара
Mash: Пугачёва планирует вернуться на сцену во время новогодних праздников
Певица Алла Пугачёва намерена вернуться на сцену на новогодних праздниках. Как сообщает Mash, продюсеры артистки уже ищут ей сессионных музыкантов для концертов и обновляют райдер, в котором предусмотрен рекордный гонорар в 500 тысяч долларов.
По данным телеграм-канала, стоимость выступления Примадонны с 2020 года поднялась на 150 тысяч долларов. Тогда гонорар исполнительницы был примерно 350 тысяч долларов без учёта дороги, проживания и других требований райдера. При этом охотнее всего Пугачёва готова петь на Кипре и в Дубае, но рассматривает и Москву. Однако есть одно условие — организаторы должны сделать всё тайно, без появления информации в СМИ, провокаций и съёмок.
Как сообщал Лайф, Пугачёва 3 ноября вернулась в Россию, въехав через Псковскую область. Поначалу она посетила свой замок в Грязи, а на следующий день, предположительно, заехала в известную музыкальную студию в Твери. В окружении Примадонны утверждали, что она приехала составить дополнительное завещание и забрать документы детей. Позже её супруг Максим Галкин* опубликовал фото с Пугачёвой из латвийской Сигулды. В окружении Пугачёвой также подтвердили, что она покинула Москву.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
LIFE / Александр Арутюнов