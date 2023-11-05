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5 ноября, 11:05

Галкин* выложил новое фото с Пугачёвой, выдав её отъезд из России и следующий пункт назначения

Галкин* опубликовал новое фото с Пугачёвой из латвийской Сигулды

<p>Максим Галкин* и Алла Пугачёва в латвийской Сигулде. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Максим Галкин*</p>

Максим Галкин* и Алла Пугачёва в латвийской Сигулде. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Максим Галкин*

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва, похоже, вновь покинула Россию. Такой вывод можно сделать по совместному с ней снимку, который опубликовал из Латвии её супруг Максим Галкин*.

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде (город в центральной части Латвии — прим. Лайфа)", — написал Галкин*.

Ожидалось, что примадонна сегодня приедет на похороны дирижёра Юрия Темирканова в Санкт-Петербурге. Похоже, что певица поменяла планы из-за требований задержать её и проверить на причастность к финансированию ВСУ, поступающих от российских общественных деятелей и бойцов СВО.

Житель подмосковной деревни Грязь рассказал, какими соседями были Пугачёва и Галкин*

Житель подмосковной деревни Грязь рассказал, какими соседями были Пугачёва и Галкин*

Напомним, что Пугачёва 3 ноября вернулась в Россию, въехав через Псковскую область. Поначалу она посетила свой замок в Грязи, а на следующий день, предположительно, заехала в известную музыкальную студию в Твери. В окружении Примадонны объяснили: она приехала составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с её детьми.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Юрий Лысенко
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