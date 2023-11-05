Галкин* выложил новое фото с Пугачёвой, выдав её отъезд из России и следующий пункт назначения

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва, похоже, вновь покинула Россию. Такой вывод можно сделать по совместному с ней снимку, который опубликовал из Латвии её супруг Максим Галкин*.

"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде (город в центральной части Латвии — прим. Лайфа)", — написал Галкин*.

Ожидалось, что примадонна сегодня приедет на похороны дирижёра Юрия Темирканова в Санкт-Петербурге. Похоже, что певица поменяла планы из-за требований задержать её и проверить на причастность к финансированию ВСУ, поступающих от российских общественных деятелей и бойцов СВО.

Напомним, что Пугачёва 3 ноября вернулась в Россию, въехав через Псковскую область. Поначалу она посетила свой замок в Грязи, а на следующий день, предположительно, заехала в известную музыкальную студию в Твери. В окружении Примадонны объяснили: она приехала составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с её детьми.