Галкин* выложил новое фото с Пугачёвой, выдав её отъезд из России и следующий пункт назначения
Галкин* опубликовал новое фото с Пугачёвой из латвийской Сигулды
Максим Галкин* и Алла Пугачёва в латвийской Сигулде. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Максим Галкин*
Народная артистка СССР, певица Алла Пугачёва, похоже, вновь покинула Россию. Такой вывод можно сделать по совместному с ней снимку, который опубликовал из Латвии её супруг Максим Галкин*.
"Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде (город в центральной части Латвии — прим. Лайфа)", — написал Галкин*.
Ожидалось, что примадонна сегодня приедет на похороны дирижёра Юрия Темирканова в Санкт-Петербурге. Похоже, что певица поменяла планы из-за требований задержать её и проверить на причастность к финансированию ВСУ, поступающих от российских общественных деятелей и бойцов СВО.
Напомним, что Пугачёва 3 ноября вернулась в Россию, въехав через Псковскую область. Поначалу она посетила свой замок в Грязи, а на следующий день, предположительно, заехала в известную музыкальную студию в Твери. В окружении Примадонны объяснили: она приехала составить дополнительное завещание и забрать документы, связанные с её детьми.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.