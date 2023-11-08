Орбакайте в пролёте: Похоже, старшей дочери Пугачёвой не достанется её наследство

У Кристины Орбакайте мало шансов на получение имущества её матери Аллы Пугачёвой, которое придётся делить в случае смерти Примадонны. Так считает юрист Анастасия Подгрудкова.

По информации из СМИ, народная артистка СССР уже переписала всё имущество на своих детей — Лизу и Гарри. Примечательно, что информации о том, включена ли в этот список её старшая дочь, пока нет.

Эксперт уточнила, что последняя имеет право на часть наследства, но только в том случае, если она соблюдает закон, а именно является нетрудоспособной. Лишь несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве, даже если о них не говорится в завещании.

"Получается, что Орбакайте может попытать счастье в суде. Но даже у неё не много шансов на то, чтобы завладеть большой долей. Так, Кристине могут значительно уменьшить долю или же вовсе её не предоставить, если будет доказано, что для Лизы и Гарри это имущество является основным источником средств для существования", — приводит слова юриста портал "Страсти".