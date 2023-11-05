В окружении Аллы Пугачёвой раскрыли правду о её бегстве из Москвы
В окружении Аллы Пугачёвой подтвердили, что она покинула Москву
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Певица Алла Пугачёва уехала из Москвы, пробыв на родине всего несколько дней. Это подтвердили источники ТАСС из окружения Примадонны.
"Уехала из Москвы Алла Борисовна", — сказал собеседник агентства, но назвать новое пристанище артистки не взялся.
Напомним, что Пугачёва 3 ноября вернулась в Россию, въехав через Псковскую область. Поначалу она посетила свой замок в Грязи, а на следующий день, предположительно, заехала в известную музыкальную студию в Твери. В окружении Примадонны утверждали, что она приехала составить дополнительное завещание и забрать документы детей. Слухи о планах артистки посетить церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым, которая сегодня состоялась в Петербурге, не подтвердились.