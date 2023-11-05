Регион

Уведомления отключены

5 ноября, 14:00

В окружении Аллы Пугачёвой раскрыли правду о её бегстве из Москвы

В окружении Аллы Пугачёвой подтвердили, что она покинула Москву

<p>Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Певица Алла Пугачёва уехала из Москвы, пробыв на родине всего несколько дней. Это подтвердили источники ТАСС из окружения Примадонны.

"Уехала из Москвы Алла Борисовна", — сказал собеседник агентства, но назвать новое пристанище артистки не взялся.

Галкин* выложил новое фото с Пугачёвой, выдав её отъезд из России и следующий пункт назначения

Галкин* выложил новое фото с Пугачёвой, выдав её отъезд из России и следующий пункт назначения

Напомним, что Пугачёва 3 ноября вернулась в Россию, въехав через Псковскую область. Поначалу она посетила свой замок в Грязи, а на следующий день, предположительно, заехала в известную музыкальную студию в Твери. В окружении Примадонны утверждали, что она приехала составить дополнительное завещание и забрать документы детей. Слухи о планах артистки посетить церемонию прощания с дирижёром Юрием Темиркановым, которая сегодня состоялась в Петербурге, не подтвердились.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров