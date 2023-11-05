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5 ноября, 09:26

В Петербурге прощаются с дирижёром Юрием Темиркановым

<p>В Санкт-Петербурге прощаются с дирижёром Юрием Темиркановым. Фото © LIFE</p>

В Санкт-Петербурге прощаются с дирижёром Юрием Темиркановым. Фото © LIFE

В Санкт-Петербурге прощаются с дирижёром и худруком филармонии имени Д.Д. Шостаковича Юрием Темиркановым, который ушёл из жизни 2 ноября в возрасте 84 лет. Лайф публикует кадры прощания.

В Санкт-Петербурге прощаются с дирижёром Юрием Темиркановым. Фото © LIFE

В Санкт-Петербурге прощаются с дирижёром Юрием Темиркановым. Фото © LIFE

В Санкт-Петербурге прощаются с дирижёром Юрием Темиркановым. Фото © LIFE

В Санкт-Петербурге прощаются с дирижёром Юрием Темиркановым. Фото © LIFE

Траурная церемония проходит в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Гроб установлен прямо перед сценой, а помещение едва вмещает то число поклонников и коллег, которые пришли проститься с талантливым дирижёром.

В Санкт-Петербурге прощаются с дирижёром Юрием Темиркановым. Видео © LIFE

Огромное число венков окружает сцену, среди них — от президента РФ Владимира Путина и его помощника Владимира Мединского. На панихиде звучит музыка заслуженного коллектива России, академического симфонического оркестра Петербургской филармонии.

Проститься с Темиркановым пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, экс-председатель Правительства РФ Сергей Степашин, виолончелист и дирижёр Сергей Ролдугин, а также с букетом красных роз на церемонии появился худрук и директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев. Темирканова похоронят на Комаровском кладбище.

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Ранее Лайф писал о кончине российского дирижёра и худрука Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича Юрия Темирканова. На момент смерти ему было 84 года. Президент РФ Владимир Путин назвал смерть музыканта невосполнимой потерей для страны.

Татьяна Миссуми
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