Стали известны подробности смерти легендарного советского фигуриста Протопопова
ФФККР: Фигурист Олег Протопопов умер во сне 31 октября в швейцарском Интерлакене
Советский фигурист Олег Протопопов и его партнёрша Людмила Белоусова. Обложка © Telegram / Федерация фигурного катания на коньках России
Легендарный советский фигурист Олег Протопопов скончался 31 октября во сне в швейцарском городе Интерлакене. Об этом заявили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Напомним, что его супруга и партнёрша Людмила Белоусова ушла из жизни в 2017 году.
"Как сообщил немецкий журналист Зепп Шёнмецлер, в последнее время Олег Алексеевич жил в Интерлакене. Он умер спокойно, во сне. Теперь они с Людмилой Белоусовой снова вместе", — отметили в ФФККР.
Добавим, что Протопопов проживал в Швейцарии с 1979 года. По некоторым данным, тогда он вместе с Белоусовой, находясь на гастролях с Ленинградским балетом на льду, попросили политическое убежище.
Как сообщал Лайф, о смерти Протопопова стало известно 3 ноября. Двукратный олимпийский чемпион ушёл из жизни в возрасте 91 года. Вместе с Белоусовой Протопопов придумал и первым исполнил многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.