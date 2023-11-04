Стали известны подробности смерти легендарного советского фигуриста Протопопова

Легендарный советский фигурист Олег Протопопов скончался 31 октября во сне в швейцарском городе Интерлакене. Об этом заявили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Напомним, что его супруга и партнёрша Людмила Белоусова ушла из жизни в 2017 году.

"Как сообщил немецкий журналист Зепп Шёнмецлер, в последнее время Олег Алексеевич жил в Интерлакене. Он умер спокойно, во сне. Теперь они с Людмилой Белоусовой снова вместе", — отметили в ФФККР.

Добавим, что Протопопов проживал в Швейцарии с 1979 года. По некоторым данным, тогда он вместе с Белоусовой, находясь на гастролях с Ленинградским балетом на льду, попросили политическое убежище.