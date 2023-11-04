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4 ноября, 13:36

Стали известны подробности смерти легендарного советского фигуриста Протопопова

ФФККР: Фигурист Олег Протопопов умер во сне 31 октября в швейцарском Интерлакене

<p>Советский фигурист Олег Протопопов и его партнёрша Людмила Белоусова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/ruskating/2443" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация фигурного катания на коньках России</a></p>

Советский фигурист Олег Протопопов и его партнёрша Людмила Белоусова. Обложка © Telegram / Федерация фигурного катания на коньках России

Легендарный советский фигурист Олег Протопопов скончался 31 октября во сне в швейцарском городе Интерлакене. Об этом заявили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Напомним, что его супруга и партнёрша Людмила Белоусова ушла из жизни в 2017 году.

"Как сообщил немецкий журналист Зепп Шёнмецлер, в последнее время Олег Алексеевич жил в Интерлакене. Он умер спокойно, во сне. Теперь они с Людмилой Белоусовой снова вместе", — отметили в ФФККР.

Добавим, что Протопопов проживал в Швейцарии с 1979 года. По некоторым данным, тогда он вместе с Белоусовой, находясь на гастролях с Ленинградским балетом на льду, попросили политическое убежище.

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Как сообщал Лайф, о смерти Протопопова стало известно 3 ноября. Двукратный олимпийский чемпион ушёл из жизни в возрасте 91 года. Вместе с Белоусовой Протопопов придумал и первым исполнил многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.

Никита Осипов
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