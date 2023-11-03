"Никогда не забудем победы и талант": Навка назвала смерть Протопопова тяжёлой утратой
Навка назвала смерть двукратного чемпиона ОИ Олега Протопопова тяжёлой утратой
Советский фигурист Олег Протопопов. Обложка © ТАСС / Игорь Уткин
Легендарный советский фигурист Олег Протопопов является величайшим спортсменом, поэтому его смерть — это тяжёлая утрата, заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
Она выразила соболезнования родным Протопопова и вспомнила про ушедшую из жизни Людмилу Белоусову, с которой тот побеждал на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке и 1968 года в Гренобле.
"Белоусова и Протопопов — величайшие спортсмены, легенды для советского зрителя, для любителей фигурного катания, и это тяжёлая утрата. Просто нужно крепиться. Мы никогда не забудем их победы, достижения и талант", — отметила Навка в беседе с телеканалом "Звезда".
О смерти Олега Протопопова стало известно сегодня, 3 ноября. Двукратный олимпийский чемпион ушёл из жизни в возрасте 91 года. Его партнёрша Людмила Белоусова ушла из жизни в 2017 году. Вместе с ней Протопопов придумал и первым исполнил многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу соревнований фигуристов всего мира.