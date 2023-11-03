Народный художник России Самарин скончался на 86-м году жизни

Народный художник РФ Вячеслав Самарин скончался в возрасте 85 лет. О трагической новости сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Ушёл из жизни наш земляк. Это большая утрата для всех нас. В памяти всех тех, кто знал Вячеслава Фёдоровича, он навсегда останется замечательным художником со своим неповторимым узнаваемым стилем, талантливым наставником и учителем, который открыл путь в изобразительное искусство целой плеяде мастеров", — написал он в телеграм-канале.

Анохин подчеркнул, что Самарин был настоящим патриотом России и Смоленщины, а также человеком с чуткой душой и открытым сердцем.

Вячеслав Самарин родился в Москве в 1938 году. За значимый вклад в изобразительное искусство его награждали, в частности, медалями имени Василия Сурикова и Александра Иванова. Работы талантливого художника хранятся в том числе в Смоленском музее-заповеднике, в Министерстве культуры России, а также в разных музеях РФ и частных коллекциях во многих странах, например в США, Италии и Швейцарии.