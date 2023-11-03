"Невосполнимая потеря": Путин выразил соболезнования из-за смерти худрука Петербургской филармонии Темирканова

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего дирижёра, художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича Юрия Темирканова. Глава государства заявил, что он был великим музыкантом и творцом.

"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Юрия Хатуевича Темирканова. Уход Юрия Темирканова — огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Темирканов посвятил себя служению искусству, высоким духовным идеалам, щедро дарил людям свой талант и вдохновение, а также отличался добротой и благородством, подчеркнул Путин. Российский лидер добавил, что светлая память о дирижёре навсегда сохранится в сердцах людей.

Юрий Темирканов родился в Нальчике, Кабардино-Балкарии. Народный артист СССР (1981) окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова. С 1988 года являлся художественным руководителем филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Темирканов — лауреат двух Государственных премий СССР (1976, 1985), Государственной премии РСФСР им. М.И. Глинки (1971) и двух Государственных премий РФ (1999, 2017). Кавалер ордена Ленина (1983) и полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".