Любитель рыбалки из Балакова проиграл суд Пугачёвой и Орбакайте

Саратовский бизнесмен проиграл суд певице Алле Пугачёвой и её дочери Кристине Орбакайте. Как сообщает SHOT, мужчина требовал от звёздной семьи снести пирс на их дачном участке близ Солнечногорска, чтобы ему было проще ловить рыбу.

Бизнесмен из Балакова Анатолий Рысаков подал иск на Пугачёву и её дочь ещё в начале октября. Он требовал снести их постройки в деревне Бережки, чтобы у всех желающих был свободный доступ к береговой линии, а сам Анатолий мог приезжать из родного Саратова и рыбачить.

Телеграмм-канал уточняет, что в Солнечногорском районе у Орбакайте два участка, у Пугачёвой — один. После иска рыбака была проведена независимая экспертиза на территории участков Пугачёвой и Орбакайте, никаких нарушений не нашли. Бизнесмен дело проиграл.

Любитель рыбалки из Саратова ранее подавал и на других звёзд из-за пирсов, которые мешали его хобби. Среди звёзд Наташа Королёва и Филипп Киркоров. Рысакову не понравился причал для яхт возле особняка поп-короля на полуострове в Мякинине с выходом к Москве-реке.