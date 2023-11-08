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8 ноября, 12:17

Алла Пугачёва тайно записала новый альбом в России

Народная артистка СССР Алла Пугачёва во время своего последнего короткого визита в Россию тайно записала новый альбом. Об этом сообщает источник SHOT.

По данным телеграм-канала, именно для этого артистка приезжала в Тверь в известную студию звукозаписи "Салам". Основатель студии Игорь Лалетин лично встретил VIP-клиентку и записал с ней мини-альбом. Кстати, одна песня под ключ в "Саламе" сейчас стоит от 100 тысяч рублей. SHOT публикует фото с Пугачёвой, сделанное в день последнего визита.

Алла Пугачёва в студии звукозаписи "Салам" в Твери. Фото © SHOT

Алла Пугачёва в студии звукозаписи "Салам" в Твери. Фото © SHOT

Пугачёва не стала записываться в Москве, чтобы ещё больше не светиться на фоне скандала с мужем-иноагентом, уточняет источник. Песни из нового альбома пока держатся в секрете, их премьера может состояться во время сольного концерта в Дубае.

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Пугачёву в студию "Салам" в 90-е годы впервые привёз Филипп Киркоров: из-за повышенного внимания к их личной жизни артисты работали подальше от столицы. Сначала Алла помогала Филиппу записать песню "Зайка моя", а потом уже сама начала работать над альбомом "Не делайте мне больно, господа". В итоге там было записано три пластинки певицы. Также в студии "Салам" записывались Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие звёзды.

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Напомним, 3 ноября Алла Пугачёва вернулась в Россию. Сначала она отправилась в свой замок в Грязи, но затем покинула его на Rolls-Royce. 4 ноября автомобиль народной артистки заметили в Твери. Лайф уже сообщал, что здесь она могла заехать в известную музыкальную студию. Однако визит в Россию был коротким, и уже 5 ноября Примадонна уехала. Судя по снимку её супруга-иноагента Максима Галкина*, народная артистка СССР направилась в Латвию.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

LIFE / Дмитрий Киселёв

Александра Вишнякова
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