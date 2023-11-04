Не отдельный вагон: Лайф выяснил, как Пугачёва ехала из Пскова в Москву
Пугачёва ехала из Пскова в Москву в стандартном VIP-купе с другими пассажирами
Народная артистка СССР Алла Пугачёва ехала из Пскова в Москву не в отдельном вагоне, как она это делала раньше, а в стандартном VIP-купе с другими пассажирами. Об этом сообщает SHOT.
Купе в вагоне класса "Люкс", в котором могла быть Алла Пугачёва. Фото © rzd.ru
Телеграм-канал уточняет, что в столицу Примадонна возвращалась в 12-местном вагоне класса люкс. При этом в двухместном купе у Пугачёвой была своя душевая, полутораспальная кровать и персональный туалет. Место в таком вагоне стоит примерно 30 тысяч рублей, причём пассажир может выкупить как минимум одно купе. Ранее для поездок артистка использовала отдельный вагон с кухней, личным купе, душевой, а также купе для охраны и другими элементами роскоши.
Как сообщал Лайф, в ночь на 3 ноября стало известно, что Пугачёва вернулась в Россию, заехав на территорию страны через КПП в Псковской области. Она отправилась в свой замок в Грязь, однако затем покинула его на Rolls-Royce и направилась в сторону Санкт-Петербурга. 4 ноября автомобиль народной артистки заметили в Твери — здесь она могла заехать в известную музыкальную студию. Источник из окружения Примадонны заявил, что она приехала в РФ, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, которые связаны с её детьми. Между тем общественники уже обратились в СК и МВД с требованием задержать артистку и допросить её на предмет возможного спонсирования украинской армии.
ТАСС / Дмитрий Серебряков