Не отдельный вагон: Лайф выяснил, как Пугачёва ехала из Пскова в Москву

Народная артистка СССР Алла Пугачёва ехала из Пскова в Москву не в отдельном вагоне, как она это делала раньше, а в стандартном VIP-купе с другими пассажирами. Об этом сообщает SHOT .

Телеграм-канал уточняет, что в столицу Примадонна возвращалась в 12-местном вагоне класса люкс. При этом в двухместном купе у Пугачёвой была своя душевая, полутораспальная кровать и персональный туалет. Место в таком вагоне стоит примерно 30 тысяч рублей, причём пассажир может выкупить как минимум одно купе. Ранее для поездок артистка использовала отдельный вагон с кухней, личным купе, душевой, а также купе для охраны и другими элементами роскоши.