Мистические шоу: Найдена причина, почему людям нравятся программы вроде "Битвы экстрасенсов"

Популярность мистических шоу бьёт все рекорды. Многие не могут оторваться от экрана, когда начинается "Битва экстрасенсов" или "Гадалка". Зрителей завораживают необычные способности людей угадывать судьбы, искать пропавших или лечить болезни. Или вера в то, что герои действительно обладают сверхъестественными способностями? В чём кроется секрет популярности подобных шоу?

Сохраняющаяся интрига

Почему людям так нравится смотреть про паранормальное: ответ психолога. Фото © Shutterstock

Одна из причин, по которой вам нравятся такие передачи, — это их необычность и интрига. "Мистические шоу удовлетворяют любопытство и желание узнать что-то новое и неожиданное. Они вызывают интерес и эмоции, а также дают выплеск адреналина и вызывают дрожь по коже. Человек вовлекается в процесс и переживает за героев", — рассказывает Лайфу клинический психолог Станислав Самбурский.

Потребность в контроле

Другая причина, по которой люди любят такие шоу, — это потребность в понимании и контроле. По словам эксперта, зрители хотят знать больше о себе и окружающем мире, понять своё прошлое и узнать будущее, разобраться в проблемах и возможностях.

Люди хотят найти простые ответы на свои вопросы и лёгкие решения для своих ситуаций Станислав Самбурский Клинический психолог “Клиники доктора Аникиной”, автор Дзен-канала “Экологичный психолог"

Шоу позволяют поверить в то, что есть что-то большее, что в провалах человека может быть виноват не он и его действия, а у него "затемнение и сидит сущность в виде гномика". Вот и получается, что человек смотрит мистические ТВ-передачи и успокаивает себя тем, что есть люди, которые могут помочь.

Вера в чудеса

Третья причина, по которой люди не отрываясь смотрят мистические шоу, — вера в чудеса. Зрители хотят верить в чудеса и магию, в то, что всё будет хорошо и что мы не одиноки в этом мире. Как рассказывает специалист, людей завораживает вера в то, что у них есть защита и поддержка от высших сил, а экстрасенсы нам могут её транслировать. К тому же части из тех, кто смотрит подобное, будет приятно думать о том, что они тоже являются особенными, уникальными, избранными; что у них тоже есть сверхспособности.

Особенно такие шоу цепляют женщин, потому что они более эмоциональны, чувствительны и восприимчивы к мистике Станислав Самбурский Клинический психолог “Клиники доктора Аникиной”, автор Дзен-канала “Экологичный психолог"

Правда ли, что магические шоу больше нравятся женщинам и почему все так любят их смотреть? Фото © Shutterstock

Специалист продолжает, говоря, что именно представительницы прекрасной половины человечества, в силу своей более тонкой душевной организации, часто нуждаются в поддержке, совете и утешении. Зачастую такую поддержку они находят у гадалок и экстрасенсов.

"Женщины, заботясь о семье, будущем, здоровье и судьбе своих близких, хотят понимать, как можно решать сложности, если они возникают. Поэтому они с удовольствием смотрят шоу, где можно увидеть примеры того, как экстрасенсы помогают людям решать их проблемы", — объясняет эксперт.