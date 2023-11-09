Учёные заявили о том, что "тела пришельцев" из Перу настоящие

В мексиканском парламенте прошли вторые слушания по поводу "тел инопланетян" из Перу. Как сообщает Reuters, некоторые учёные заявили, что эти образцы настоящие.

Представленные уфологом Хайме Мауссаном Конгрессу Мексики якобы инопланетные мумии. Видео © X (Twitter) / KanekoaTheGreat

По данным агентства, на мероприятии выступил журналист и уфолог Хайме Мауссан, который уже демонстрировал в сентябре "тела пришельцев". В этот раз он решил доказать, что они настоящие и привлёк в качестве эксперта антрополога Роджера Зунигу из Национального университета Алоизия Гонзаги в Ике, расположенном в Перу. Специалист объявил, что эти экземпляры не являются подделкой, созданной человеком.

"Они настоящие. Не было совершенно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ", — заявил Зунига.

Помимо этого, эксперт предоставил парламентариям письмо от 11 коллег, подтвердивших вывод учёного о подлинности "тел инопланетян". Также на этом мероприятии выступил мексиканский рэпер Клаудио Ярто, заявивший, что лично видел НЛО. Певец закончил своё выступление речитативом под аплодисменты собравшихся.