Разобрали по косточкам: Из чего на самом деле состоят показанные в Мексике "мумии пришельцев" В Сети есть рентгеновские снимки поразительно похожих на них находок, а также их изображения, полученные с помощью компьютерной томографии. 15 сентября, 22:44 Одно из двух "нечеловеческих" существ, представленных средствам массовой информации во время пресс-конференции мексиканского журналиста и эксперта по НЛО Хайме Мауссана. Мексика, 13 сентября 2023 года. Обложка © Getty Images / Daniel Cardenas / Anadolu Agency

Итак, 12 сентября 2023 года не где-нибудь, а в здании Конгресса Мексики — органа законодательной власти страны — показали вот такое. И представлял это мировой общественности журналист и уфолог Хайме Мауссан. С его собственных слов, эти мумии были найдены в 2017 году в перуанском городе Куско. Опять же, согласно его заявлению, Национальный автономный университет Мексики (UNAM) провёл радиоуглеродный анализ останков, который показал, что их возраст составляет более тысячи лет.

Показанные в здании Конгресса Мексики "мумии инопланетян". Фото © Getty Images / Daniel Cardenas / Anadolu Agency

Стоит отметить, что Институт физики Национального автономного университета Мексики по этому поводу опубликовал официальное заявление. В нём сказано, что научная организация в мае 2017 года действительно проводила радиоуглеродное датирование образцов, которые "представляли собой ткань кожи и мозга массой примерно 0,5 грамма". А далее заявлено следующее: "Поскольку это коммерческое соглашение, то эти результаты являются конфиденциальными и ни один член LEMA (Национальной лаборатории масс-спектрометрии с ускорителями Института физики Национального автономного университета Мексики. — Прим. Лайфа) не может их распространять". Таким образом, возраст определили, но общественности его не оглашают. Но каков бы ни был этот возраст, он ничего нам не говорит о происхождении останков.

Меж тем вместе с журналистом на презентации этих "мумий пришельцев" выступил директор Научного института здравоохранения Военно-морских сил Мексики Хосе де Хесус Зальсе Бенитес. Он объявил, что находки были подвергнуты в том числе рентгенографии и анализу ДНК. Как пишет El Pais, на презентации было заявлено, что ДНК мумий на 30% не совпадает с генетическим материалом человека. Если это так, то это очень большая разница: к примеру, ДНК человека и шимпанзе отличаются лишь на 1,2%.

Тем не менее ни о генетических, ни о рентгеновских, ни о радиоуглеродных исследованиях этих мумий из пустыни Наска почему-то не обнаруживается никаких научных статей ни в Nature, ни в Science, ни в каком-то ещё уважаемом издании. При этом перед глазами общественности эти или подобные им мумии появляются уже не в первый раз. В частности, их уже обсуждали в 2021 году в научно-популярном видеоблоге "Учёные против мифов", который ведёт на YouТube российский популяризатор науки и руководитель научно-просветительского проекта "Антропогенез.ру" Александр Соколов.

Образец, известный как мумия из пустыни Наска, представлен на общественных слушаниях по вопросу о неопознанных аномальных явлениях в Палате депутатов Мексики. Фото © Getty Images / Luis Barron / Eyepix Group / Future Publishing

— По всем признакам они похожи [на те, что показаны в Конгрессе Мексики], то есть это либо те же, либо ещё несколько (по той же технологии сделанные). У них там конвейер, судя по всему, — прокомментировал он в интервью Лайфу.

В посвящённом этим мумиям выпуске были показаны рентгеновские снимки мумий с точно такой же внешностью. Александр Соколов рассказал, что они были сделаны в США и их можно увидеть на портале the-alien-project.com. Вот, к примеру, одно из видео, опубликованных на нём. В ролике показывается анатомическое строение мумии, которую назвали Жозефиной. Она действительно очень похожа на мумии, показанные в Мексике.

Так вот, популяризатор науки собрал мнения учёных, которые сошлись на том, что это вполне узнаваемые кости: большинство из них принадлежали человеку, некоторые — животному. Как отмечалось, вместо плечевых костей в скелете Жозефины находятся человеческие бедренные кости. На месте одной из бедренных костей действительно бедренная, только она перевёрнута вверх ногами, а другая — на самом деле большеберцовая. При этом в месте соединения с тазом нет суставов. Более того, некоторые кости обрублены. Псевдофаланги на обеих трёхпалых руках расположены в разных направлениях.

Наконец, голова. Со ссылкой на французского палеонтолога Жюльена Бенуа в блоге говорится, что для её создания использован череп животного. Скорее всего, это череп ламы или альпака. Он развёрнут мордой назад, сама морда и большая часть этого черепа удалены, оставлена только та часть, в которой располагался головной мозг животного. И в этой оставленной части всё вплоть до строения внутреннего уха соответствует строению черепа ламы.

— Наши эксперты посмотрели и сразу сказали, что это подделка, — говорит Соколов.

В заключение стоит добавить, что ранее в сообщениях о мумиях из пустыни Наска довольно часто фигурировало имя их "первооткрывателя" — некоего Леандро Бенедикто Ривера Сармиенто. В 2007 году в СМИ его имя упоминалось в списке задержанных полицией по подозрению в фальшивомонетничестве. А три года спустя прошла информация, что полиция изъяла направленный этому человеку груз с человеческими останками и древними артефактами. Сообщалось, что, по данным расследования, Леандро Бенедикто Ривера Сармиенто был членом банды, которая наживалась на осквернении артефактов. При этом ни на недавней презентации, ни в последовавшем обсуждении мумий это имя не называется.

Авторы Адель Романенкова