Родина человечества — не Африка: Загадочная находка бросает вызов теории происхождения людей За пару миллионов лет до появления в Африке первых гоминидов явно человекоподобный любитель кореньев уже обитал на совершенно другом континенте 5 сентября, 22:44 Родина человечества — не Африка. Обложка © Nature

В распоряжении учёных череп и фрагменты челюстных костей, которые нашли ещё в 2015 году в центре Турции, а именно в провинции Анатолия, где раскопали целое месторождение разнообразных древних окаменелостей. Возраст особо древних пород и окаменевших в них костей и прочего определяют в том числе методом так называемого палеомагнитного датирования: суть в том, что порода "помнит" направление и интенсивность магнитного поля Земли в момент её появления на поверхности. Короче говоря, учёные достаточно уверенно заявляют, что этому месторождению и всем окаменелостям в нём около 8 миллионов 700 тысяч лет. И антропологам это интересно прежде всего потому, что до недавних пор самые древние останки человекообразных (гомининов) обнаруживались в Африке, им никак не более 7 миллионов лет.

Окаменелый череп человекоподобного примата Anadoluuvius turkae возрастом 8,7 миллиона лет. Фото © Nature

Что исследователи могут сказать, например, по этому черепу: во-первых, его владелец весил 50–58 килограммов, это габариты крупного самца шимпанзе. Далее: челюсти весьма мощные, зубы крупные и с толстой эмалью. Это говорит о том, что животное питалось в основном кореньями (их труднее жевать). Значит, это существо преимущественно находилось на земле: лазало бы по деревьям, жевало бы одни мягкие плоды, зубы были бы другими. А по иным особенностям строения этого черепа исследователи видят, что он явно принадлежал представителю гомининов. То есть предку и современных людей, и современных человекообразных обезьян. Вид получил название Anadoluuvius turkae, это переводится примерно как "анатолийский турок". И он фактом своего существования как вида грозит полностью поменять все научные представления о родине человечества.

Фрагменты челюсти и зубов Anadoluuvius turkae. Фото © Nature

Надо сказать, что не только он бросает вызов устоявшемуся мнению, что мы все родом из Африки. На севере Греции ранее были найдены останки вида, который назвали уранопитеком, ему приписывают даже более солидный возраст — вплоть до 9,6 миллиона лет. Кроме того, известен вид под названием грекопитек, его окаменелости находили в Греции и Болгарии, ему порядка 7 миллионов лет. Так что в современной антропологии появляется подозрение, что первые будущие люди были "европейцами" или же жителями Евразии. Правда, есть мнение, что мы просто пока не нашли более древних "африканцев", что "европейцы" на самом деле не "местные", а всё равно пришельцы из Африки. Но другие учёные возражают, что тогда это выглядит уже чересчур сложно: из Африки в Евразию, потом обратно, а потом ещё раз обратно.

Так или иначе, авторы недавнего исследования черепа "анатолийского турка" больше склоняются к тому, что первые предки людей сначала миллионы лет провели в Евразии, а уже потом ушли в Африку, по всей видимости, из-за изменений климата и сокращения площади лесов.

Учёные задаются вопросом, почему же в Европе обнаруживаются столь древние гоминины, но представители более поздних периодов не встречаются вплоть до уже отделившегося от будущих обезьян рода Homo: неандертальцев (напомним, их останки впервые нашли в долине Неандерталь в Германии), оказавшихся более продвинутыми, чем кроманьонцы (найдены во французском гроте Кро-Маньон). Они жили десятки, пусть сотни тысяч, но всё-таки не миллионы лет назад. То есть наметился огромный пробел: изначально в Европе предки людей были, потом очень долго их не было, потом опять появились. "Эволюция не очень предсказуема", — говорит на это палеоантрополог из Университета Торонто Дэвид Бегун.

Авторы Адель Романенкова