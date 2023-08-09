Внеземной артефакт: Загадочная находка в Швейцарии встревожила учёных В явно рукотворном объекте содержится вещество, которое не образуется и не может образовываться на Земле, зато наблюдается в космическом пространстве. 8 августа, 22:44 Обложка © allmeteorite

Это ещё одна фантастическая и при этом реальная история о том, как мы много лет храним и обозреваем в каком-нибудь музее древний экспонат, но при этом, мягко говоря, не очень хорошо понимаем, что это такое на самом деле. Дело в том, что в Историческом музее Берна в Швейцарии ещё с XIX века выставлен вот такой предмет размером меньше 4 сантиметров и весом меньше 3 граммов.

Экспонат Исторического музея Берна в Швейцарии. Фото © ScienceDirect

Нашли его на стоянке позднего бронзового века, а именно IX–VIII столетий до нашей эры. Археологи по его внешнему виду определяют, что это не что иное, как наконечник стрелы, с помощью которой древние люди охотились. И само назначение предмета никто не оспаривает по сей день. Фантастика началась, когда учёные стали всё более совершенными методами смотреть, из чего состоит этот самый наконечник.

В целом он металлический. Надо сказать, IX–VIII века — это время перехода к веку железному, а несколькими веками ранее была так называемая катастрофа бронзового века, многие народы пережили регресс, откатились назад, стали забывать технологии обработки металлов. Поэтому это в общем-то железное орудие уже можно считать чем-то достаточно удивительным в ту ещё "дожелезную" эпоху. Но самое интересное началось, когда выяснилось, что в нём содержится вещество, которое в земной природе не встречается как таковое. Это алюминий-26, радиоактивный изотоп алюминия.

Почему на Земле его нет: чтобы он образовывался, нужна массированная и беспрепятственная "бомбардировка" космическим излучением, а нашу планету от него весьма надёжно защищают её магнитное поле и атмосфера. Очень может быть (и скорее всего), на заре формирования Земли и вообще Солнечной системы этот радиоактивный алюминий на нашей планете был в больших количествах, но у него период полураспада — что-то около 700 тысяч лет, так что за 4,6 миллиарда лет существования Земли он весь давно распался. И это означает только одно: если в материале имеется алюминий-26, значит, это материал внеземного происхождения. По всей видимости, наконечник стрелы был сделан из фрагмента метеорита.

Надо сказать, по содержанию этого радиоактивного алюминия можно судить, когда упал метеорит: после падения "бомбардировка" космической радиацией прекращается, новый алюминий-26 перестаёт возникать, а "старый", хоть и долго, но всё-таки распадается. Более того, количество этого вещества в метеорите даже позволяет составить представление о его изначальном размере, то есть о размере небесного тела до его вхождения в атмосферу Земли. Учёные объясняют, что, как ни странно, после падения большого метеорита этого алюминия в нём должно быть меньше: он образуется первым делом на поверхности небесного тела, а поверхность выжигается во время сверхзвукового полёта падающего и раскалывающегося на куски метеорита в атмосфере. Гораздо больше шансов донести это любопытное вещество до поверхности в сравнительно небольшом метеорите.

Так вот, поначалу думали, что это был кусочек метеорита, который упал в нескольких километрах от той стоянки бронзового века — метеорита Тваннберг. Он железный, обнаружен в 1984 году, а упал, по примерным подсчётам, где-то 160, а может быть, 200 тысяч лет назад. Есть оценки его "доатмосферного" веса — порядка 11 тонн. Но теперь при новом исследовании наконечника пришли к выводу, что алюминия-26 в нём всё равно слишком мало и метеорит должен был быть ещё крупнее. При рассмотрении возможных "кандидатур" в ближайших окрестностях самым подходящим нашли метеорит, который упал не в Швейцарии, а в Эстонии: метеорит Каалиярв. От него осталось сразу несколько кратеров, и самый крупный имеет в диаметре 110 метров. Упал метеорит, как считают, в XV столетии до нашей эры, а при подлёте к Земле весил, похоже, тонн сто. Если удивительное "инопланетное" орудие действительно сделано из него, то выходит, оно каким-то образом преодолело более 1,5 тысячи километров до Швейцарии. Полагают, что его привезли торговцы. Логично: железный век ещё как следует не начался и это должен был быть ценный товар.

Авторы Адель Романенкова