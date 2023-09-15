В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска
Глава Минкульта Перу: Мумии из Наски оказались останками доиспанского периода
Мумии из перуанской пустыни Наска были сделаны из костных останков доиспанского периода. Об этом заявила глава Минкульта Перу Лесли Уртеага в эфире Latina Noticias.
Представленные уфологом Хайме Мауссаном Конгрессу Мексики мумии якобы другой расы. Видео © X (Twitter) / KanekoaTheGreat
"Было быстро подтверждено, что это части костных останков доиспанского периода", — сказала она в ответ на вопрос о результатах экспертизы происхождения мумий, которые, предположительно, были найдены на южном побережье Перу в 2015 году.
По словам министра, тема происхождения этих мумифицированных тел уже давно обсуждается в ведомстве. Ещё в тот момент, когда об этом стало известно, было возбуждено уголовное дело против тех, кто вывез останки из страны.
"На тот момент мы рассматривали [мумии] как костные останки доиспанского периода", — добавила Уртеага.
Напомним, 13 сентября журналист и уфолог Хайме Мауссан показал Конгрессу Мексики мумифицированные тела небольших существ в деревянных ящиках со стеклом, сказав под присягой, что это останки представителей нечеловеческой расы, которые были найдены во время раскопок в Перу. По его словам, этим мумиям около 1000 лет. Певица Катя Лель уже узнала в пришельцах своих старых знакомых — по её словам, это те самые инопланетяне, которые похитили её зубы 30 лет назад.
X (Twitter) / Alerta Mundial