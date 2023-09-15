В Перу опровергли инопланетное происхождение мумий из пустыни Наска

Мумии из перуанской пустыни Наска были сделаны из костных останков доиспанского периода. Об этом заявила глава Минкульта Перу Лесли Уртеага в эфире Latina Noticias.

Представленные уфологом Хайме Мауссаном Конгрессу Мексики мумии якобы другой расы. Видео © X (Twitter) / KanekoaTheGreat

"Было быстро подтверждено, что это части костных останков доиспанского периода", — сказала она в ответ на вопрос о результатах экспертизы происхождения мумий, которые, предположительно, были найдены на южном побережье Перу в 2015 году.

По словам министра, тема происхождения этих мумифицированных тел уже давно обсуждается в ведомстве. Ещё в тот момент, когда об этом стало известно, было возбуждено уголовное дело против тех, кто вывез останки из страны.